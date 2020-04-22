Vatandaştan İBB'ye isyan! "Ne lan burası böyle?"

Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde iddiaya göre İSKİ ekiplerince altyapı çalışması yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması ile cadde sular içerisinde kalarak göle döndü. Su birikintisinin otobüs duraklarına kadar genişlediği görüldü.

Vatandaş İBB'ye isyan etti

Duruma isyan eden bir vatandaş ise, "Neyi bekliyor bunlar? Süs için mi bekliyorsunuz kardeşim? Ne lan burası böyle?" diyerek İBB'ye tepkisini gösterdi.