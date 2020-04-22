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Gündem

Vatandaştan İBB'ye isyan! "Ne lan burası böyle?"

İstanbul-Kadıköy'de İSKİ ekipleri atık su borusunu patlattı. Caddeler sular altında kalırken, vatandaşlar büyük zorluklar yaşadı. Bir vatandaşın isyanı ise kameralara yansıdı.

2020-04-22 19:30:00 -

Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde iddiaya göre İSKİ ekiplerince altyapı çalışması yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması ile cadde sular içerisinde kalarak göle döndü. Su birikintisinin otobüs duraklarına kadar genişlediği görüldü.

Vatandaş İBB'ye isyan etti

Duruma isyan eden bir vatandaş ise, "Neyi bekliyor bunlar? Süs için mi bekliyorsunuz kardeşim? Ne lan burası böyle?" diyerek İBB'ye tepkisini gösterdi.

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Yorumlar

mert

bunlar istanbulun iyi günleri,kendi düşen ağlamaz,istanbul ezici çoğunlukla imamoğlu dedi
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Doğru Odun

Sanki akp hiç boru patlatmıyordu. Çamur atmaya fırsat arıyorlar.
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