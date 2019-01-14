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Vatandaştan Erdoğan'ın Kredi Kartı müjdesine yorum: Borcu borçla kapatınca ne çözülecek ki?

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'Kredi kartı borçları tek çatıda toplanacak' açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:12

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- 

Kredi borcu olanlara müjde Kredi kartı borç yapılandırma projesinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında kredi kartı borçlularına müjde vermiş, kendilerine düşük faiz oranı ile kredi verileceğini ve borçların tek çatı altında toplanacağını söylemişti.

Uygulamaya göre kredi kartı borcu olanlar Ziraat Bankasından düşük faizle kredi çekerek diğer bütün borçlarını kapatarak tek bankaya borçlu duruma gelecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni yapılandırma Ziraat Bankası vasıtasıyla gerçekleştirilecek ve 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar da yüzde 1.20 oranında faizle borçlar kapatılacak. Bu faiz oranları hem piyasa faizlerinin hem de kredi kartı faizlerinin çok altında olduğu için vatandaşa önemli bir yük de getirmeyecek ve ödeme yaptığı bankanın faiz oranı daha yüksek olduğundan bu noktada kar da elde etmiş olacak.

Bu arada düzenleme yasal takibe alınmış ve karalisteye düşmüş borçluları kapsamıyor.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'Kredi kartı borçları tek çatıda toplanacak' açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız kimi vatandaşlar uygulamadan memnunken kimileri ise eleştiride bulundu:

"Suçu suçla örtmek gibi birşey oluyor ama yinede en azından vatandaşın yükü hafifliyor. İnançlarıma göre faiz zaten haram. Parayı bankaya yatırmak bile sıkıntılı bir durum aslında"

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:12
  1. Ankara
  2. kredi kartı borcu

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