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Vatandaştan elektrik ve doğalgaz zammına tepki

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Elektrik ve doğalgaza yapılan art arda zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:49

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına konut aboneleri için yüzde 9 oranında zam yapıldı. Yapılan fiyat düzenlemesi 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

BOTAŞ, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyat tarifelerini yeniden belirledi. Buna göre, doğalgaz fiyatı, konutlar için yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5 oranında arttı.

EPDK da elektrik fiyat tarifesinde artış yaptı. Elektrik fiyatları da doğalgaz gibi, konut için yüzde 9, sanayi için yüzde 18.5 oranında arttı.

BOTAŞ, konutta kullanılan doğalgazı ağustos ve eylül aylarında da yüzde 9 oranında arttırmıştı.

Akit Soruyor ekibi elktrik ve doğalgaza yapılan Ekim zammından sonra vatndaşa mikrofon uzatarak, onların tepkilerini dinledi. Mikrofon uzattığımız hemen herkes zamlara olan tepkisini dile getirirken, bir kişi de şu ifadeleri kullandı:

" Yazıklar olsun diyorum. Türkiye'de üretilen elektriğe, dolara endeksli zam geliyor. Buna devletimizin müdahale etmesi lazım."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:49
  1. elekrik ve doğalgaz zammı
  2. dolar zammı

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