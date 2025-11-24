Vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olmasını amaçlayan Natura Paryal projesi tanıtıldı

Fırat Life Style ve Zirve Beton şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sürdürdüğü konut kampanyasına özel sektörden destek sağlanması hedefleniyor.

Vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olmasının amaçlandığı projenin yatırım bedeli 10 milyar lirayı aşıyor.

Projeyle, Sincan'daki Saraycık Mahallesi'nde 32 bin 747 metrekarelik yaşam alanı oluşturulması planlanıyor. Bu kapsamda 7 bin konut ve 25 bin metrekare büyüklükte alışveriş merkezi ve ticari ünitelerin inşa edilmesi öngörülüyor.

Projenin ilk etabının, 2027 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi hedefleniyor. Projede peşin ödeme seçeneklerinin yanı sıra vade imkanları ve banka kredisi desteği de sağlanıyor.

"Başvuru için hiçbir ön şart ya da kura yok"

Zirve Beton Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Arıkan, projenin, erişilebilir, uygun fiyatlı ve kişiye özel ödeme seçenekleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin 5 yıl süreceğini ve 7 bin konutun yanı sıra alışveriş merkezi de olacağını bildiren Arıkan, hedeflerinin, Ankara'da markalı konutlar üretmek olduğunu belirtti.

Arıkan, inşa edilecek konutların çoğunlukla 100 metrekarenin altında "2+1" şeklinde olacağını aktararak, "Bunun yanında 1+1 ve 3+1 konutlarımız da olacak. İlk defa konut alacaklara yüzde 0,99 faizle, ikinci ya da üçüncü evini alacaklar için ise yüzde 1,99 faizle konut satışı yapacağız. Başvuru için hiçbir ön şart ya da kura yok, her Türk vatandaşı bizden konut alabilir. Başvurular kasım ayı itibarıyla başladı ve devam ediyor. Saraycık Mahallesi, Uluç Ali Bulvarı üzerindeki satış ofisimize başvuru yapılabilir. İlk etabımız olan 2 bin 500 konutu 30 ayda bitireceğiz." dedi.

"İnsanlara erişebilir konutlar sunmak istiyoruz"

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat da şirket olarak yap-sat projeleri yürüttüklerini, şirketin Türkiye'de 10 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu söyledi.

Bu yatırımın yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacağına işaret eden Fırat, "Ülkemiz ekonomisi için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizin kira zorluklarında insanların ev sahibi olmasına yönelik desteğini biz de özel sektör olarak sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması ve şirketlerimizin büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Fırat, halihazırda Ankara, İstanbul, İzmir ve Bodrum'da devam eden projeleri olduğunu, deprem bölgesi olan Adıyaman ve Hatay'da konut üretimlerinin sürdüğünü anlattı.

Hazırladıkları tüm projelerde deprem riskini göz önünde bulundurduklarına da dikkati çeken Fırat, şiddetli depremlere dayanıklı konutlar ürettiklerini dile getirdi.

Fırat, gerek dünya gerekse Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin konuta erişimi zorlaştırdığını aktararak, "Bu da daha çok küçük konutlara, minimal metrekarelere dönmemize sebep oldu. İnsanlara erişilebilir konutlar sunmak istiyoruz. Bu nedenle 1+1, 2+1, 3+1 tipli konutlar bu dönemde daha fazla talep görür hale geldi. Talebe göre de biz arzlarımızı sunuyoruz. Güncel projelerimizin neredeyse yüzde 80'i, 2+1, 1+1 gibi daha küçük konutlar üstünden ilerliyor." ifadesini kullandı.

"Yerli yatırımcıların marka projelere ilgi göstermesi gerekiyor"

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Fırat da devletin başlattığı konut kampanyasına özel sektör olarak destek olmayı hedeflerini belirterek, Ankara'nın depremden sonra cazibesinin yükseldiğini, yatırımın geri dönüşü açısından kıymetli bir kent olduğunu söyledi.

Son dönemde yabancılara konut satışının azaldığını, yerli yatırımcıda artış görüldüğünü bildiren Fırat, konut alacak vatandaşlara yönelik şu uyarılarda bulundu:

"Piyasada çok fazla konut ve proje tanıtımı yapılıyor. Öncelikle tapu sahibi olabileceği bir yere bakmasını öneriyoruz. Marka projelere ilgi göstermesi gerekiyor çünkü projenin zamanında, eksiksiz teslim alınabilmesi açısından bu önemli. Biz binlerce konut üretiyoruz ama insanlar bu yatırımı belki ömürlerinde bir defa yapıyor. Ayrıca projelerin içerisinde bir garantör olmalı. Banka kredisiyle erişilebilecek, projenin bitirilmesini garanti edecek bir garantör olan projeleri talep etmelerini doğru buluyoruz."

"Proje, Sincan'ın marka değerine katkı sağlıyor"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Sincan'ın her geçen gün geliştiğine, özellikle Saraycık Mahallesi'nin kendi başına bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 yıl önce TOKİ ile Türkiye'nin en büyük toplu konut projesine başlanan bir alan burası. Müteahhitlerin de yoğun ilgisiyle şu anda 30-35 bin konutun birkaç yıl içerisinde bittiği bir alandan bahsediyoruz. Yakın ve orta vadede 50 bin konuta kadar çıkacak bir alan. Birbirinden güzel projeler yapılıyor. Sincan, 'en genç metropol ilçe' olma özelliğiyle Ankara'nın geleceğini sırtlayacak. Bu sorumluluğu da üstümüze alıyoruz ve planlamamızı buna göre belirliyoruz. Bu kapsamda gurur duyduğumuz bir proje yükseliyor. Bu proje, Sincan'ın marka değerine olumlu katkılar sağlayacak."