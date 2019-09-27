0553 313 94 23

Vatandaşların depremde kaçış anı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

27 Eylül 2019 Cuma 19:39
Vatandaşların depremde kaçış anı

Küçükçekmece Sefaköy Sanayi Sitesi'ndeki bir otomotiv boya dükkanında depreme yakalanan çalışanlar ve müşteriler kendilerini can havli ile dışarıya attıkları görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 19:39
  1. deprem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayat üçgeni nedir? Yaşam üçgeni pozisyonu nasıl yapılır?
    1. Hayat üçgeni nedir? Yaşam üçgeni..
    2. Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu?..
    3. Türlü nasıl yapılır? Türlü yemeği..
    4. Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır?..
    5. Deprem sigortası nedir? Deprem..
    6. Deprem çantası nasıl hazırlanır?..
    7. EBA e Kurs başvuruları bugün bitiyor!..
    8. Ek gösterge 2200'den 3600'e ne zaman..
    9. Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat..
    10. O vakıftan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
    11. Vladimir Stimac kimdir? Vladimir..
    12. Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva..
    13. Selim Kotil deprem konuşması | Selim..
    14. Vezikoüreteral reflü nedir?..
    15. MHP'de flaş gelişme! 'Deprem nedeniyle..
    16. Fay nedir? Fay hattı ne demek?..
    17. Türk Reasürans AŞ kuruldu | Reasürans..
    18. Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu..
    19. EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır?
    20. Vatandaşların depremde kaçış anı
    21. Bakan Çavuşoğlu: Başımızın çaresine..
    22. Vatan Caddesi'nde akılalmaz..
    23. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Geri..
    24. Trabzonspor Beşiktaş derbisi ne zaman?..
    25. KYK burs başvuru tarihi son dakika..
    26. Gazişehir Gaziantep Göztepe maçı ne..
    27. Ankaragücü Gençlerbirliği derbisi ne..
    28. Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı ne..
    29. Konyaspor Kayserispor maçı ne zaman?..
    30. Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu..
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'