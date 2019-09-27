Vatandaşların depremde kaçış anı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Küçükçekmece Sefaköy Sanayi Sitesi'ndeki bir otomotiv boya dükkanında depreme yakalanan çalışanlar ve müşteriler kendilerini can havli ile dışarıya attıkları görüldü.

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