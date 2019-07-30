Vatandaşların 300 yıllık konağın restorasyon talebine ilişkin bakanlıktan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşların, Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki 300 yıllık tarihi konağın restore edilip turizme kazandırılması talebine karşın, “Mülk sahipleri ya da ilgili idareler tarafından hazırlanacak projelerin kurul müdürlüğüne iletilmesi durumunda konu ilgili kurul tarafından değerlendirilebilecektir” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir dönem cezaevi olarak kullanılan 300 yıllık tarihi konağın restore edilip turizme kazandırılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklamada bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bahse konu taşınmaz özel şahıs mülkiyetindedir ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 29.09.2009 tarihli kararı ile 2. grup yapı olarak tescil edilmiştir. Ancak, Kurul Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde tescilli taşınmaza yönelik herhangi bir rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesine rastlanmamıştır. Dolayısıyla, mülk sahipleri ya da ilgili idareler tarafından hazırlanacak projelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi durumunda konu ilgili kurul tarafından değerlendirilebilecektir.”