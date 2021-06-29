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Gündem Vatandaşları sıraya sokan süt! Kapış kapış gidiyor
Gündem

Vatandaşları sıraya sokan süt! Kapış kapış gidiyor

Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan eşek sütünü almak için çevre illerden gelen vatandaşlar Zonguldak'ta sıraya giriyor. Genelde tedavi için kullanılan eşek sütüne korona virüs salgınında talepler azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:07:00 -
Vatandaşları sıraya sokan süt! Kapış kapış gidiyor

Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde faydalı olduğu iddia edilen eşek sütüne pandemi nedeniyle talepler azaldı. Genelde hastalık tedavilerinde kullanılan eşek sütü geçmişte çevre illerden talep olurken, günde ancak bir litre sağılabilen eşek sütünün litresi 100 TL’den satılıyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Esentepe köyünde ikamet eden Malik Ayyıldız ve Hüseyin Battal, çevre illerden gelen talepleri karşılıyor.

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Yorumlar

hbkr

BU SÜT HARAM DEĞİL Mİ?
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azmi se

Eti haram olanın sütü de haram içilmez ancak merhem olarak yada kozmetik sektöründe kullanılabilir. Fetvadır
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