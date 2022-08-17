Vatandaşlardan Bay Kemal'i şoke eden pankart! "Çalınan 23 milyon lira nerede?"

CHP Grup Toplantısı için Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova merkezde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtuluş Parkı önünde banka çıkan Kılıçdaroğlu, burada konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sol çaprazındaki binaya asılan pankart ortalığı karıştırdı.

"Çalınan 23 milyon nerede?"

Belediyeye ait bir binanın önüne giden Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazan pankartla karşılaştı.

Pankartı hazmedemediler

Çevredekiler tarafından indirilmeye çalışılan pankarta ilişkin birkaç kez, "Arkadaşlar bir dakika" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Cevap vermek yerine lafı dolandırdı

Kalabalığı sakinleştirmeye çalışan Kemal Kıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal, her kuruşun hesabını verir, her kuruşun hesabını vermek isteyen kişi televizyonda karşıma çıkar ve hesabını sorar. Hiç meraklanmayın. Bu korkunun eseridir. Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz, bize katılacaksınız. Demokrasi istiyor musunuz, bize katılacaksınız."