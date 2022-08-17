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Siyaset Vatandaşlardan Bay Kemal'i şoke eden pankart! "Çalınan 23 milyon lira nerede?"
Siyaset

Vatandaşlardan Bay Kemal'i şoke eden pankart! "Çalınan 23 milyon lira nerede?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yalova ziyaretinde yaptığı konuşma sırasında bir pankart açıldı. Pankartta "Bay Kemal çalınan 23 milyon lira nerede?" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:00:00 - 2022-08-17 22:01:45
Vatandaşlardan Bay Kemal'i şoke eden pankart! "Çalınan 23 milyon lira nerede?"

CHP Grup Toplantısı için Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova merkezde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtuluş Parkı önünde banka çıkan Kılıçdaroğlu, burada konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sol çaprazındaki binaya asılan pankart ortalığı karıştırdı.

"Çalınan 23 milyon nerede?"

Belediyeye ait bir binanın önüne giden Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazan pankartla karşılaştı.

Pankartı hazmedemediler

Çevredekiler tarafından indirilmeye çalışılan pankarta ilişkin birkaç kez, "Arkadaşlar bir dakika" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Cevap vermek yerine lafı dolandırdı

Kalabalığı sakinleştirmeye çalışan Kemal Kıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal, her kuruşun hesabını verir, her kuruşun hesabını vermek isteyen kişi televizyonda karşıma çıkar ve hesabını sorar. Hiç meraklanmayın. Bu korkunun eseridir. Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz, bize katılacaksınız. Demokrasi istiyor musunuz, bize katılacaksınız."

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Yorumlar

Osman tahmaz

Şu 23 milyonun hesabını bi sor bakalım

Harun raşit öz

o zihniyet yalancı oldugu doğruyu görmezden gelir duymazdan gelir çünkü hayatları boyunca yalanla büyüyorlar yalanı gerçek gibi söylüyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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