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Vatandaşlardam açık alanda alkol kullanımına tepki! 'Ailemizle gezemiyoruz'

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara, "Park, bahçe ve sahil gibi dinlenme alanlarında alkol kullanılması sizi rahatsız ediyor mu?" sorusunu yöneltti. Açık alanlarda alkol kullanılmasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini vurguladı.

04 Kasım 2018 Pazar 18:28

 yeniakit.com.tr   Taha Emre Özdemir 

Özellikle büyük şehirlerde stresten uzaklaşıp dinlenebilmek için tercih edilen park, bahçe ve sahil gibi alanlarda alkol tüketiminin yaygınlaşmasına vatandaşlar tepki gösteriyor. Mevcut yasalara göre, açık alanlarda alkol kullananlara,çevreye rahatsızlık vermedikleri sürece cezai yaptırım uygulanmıyor. Bu sebeble bu yerlerde oldukça yaygınlaşan alkol kullanımı, aileler başta olmak üzere birçok kişiyi rahatsız ediyor.

Vatandaşlar ceza istiyor

Akit Soruyor ekibine konuşan vatandaşlar açık alanda alkol alan şahısların taşkınlık yaparak çevreyi rahatsız ettiklerini dile getirdi. Mikrofon uzattığımız hemen herkes bu kişilere tepki gösterirken, ailecek gidilebilecek ortamların artık oldukça azaldığına vurgu yaptılar. Vatandaşlar, açık alanlarda alkol kullananlar için cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurgulayarak, bu kişilerin kapalı mekanları kullanmaları gerekliliğine dikkat çektiler.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:28
  1. akit soruyor

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar23 dk önce
    Bide şu olur olmaz yerlerde mangal yapanlara ceza kesseler.parklara mangal kokusundan yanaşılmıyor.
  • cenkcenk30 dk önce
    antalyada parklarda karili herifli gayet rahat millet iciyor ama..yasakmida icmek ?
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