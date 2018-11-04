Vatandaşlardam açık alanda alkol kullanımına tepki! 'Ailemizle gezemiyoruz'

yeniakit.com.tr Taha Emre Özdemir

Özellikle büyük şehirlerde stresten uzaklaşıp dinlenebilmek için tercih edilen park, bahçe ve sahil gibi alanlarda alkol tüketiminin yaygınlaşmasına vatandaşlar tepki gösteriyor. Mevcut yasalara göre, açık alanlarda alkol kullananlara,çevreye rahatsızlık vermedikleri sürece cezai yaptırım uygulanmıyor. Bu sebeble bu yerlerde oldukça yaygınlaşan alkol kullanımı, aileler başta olmak üzere birçok kişiyi rahatsız ediyor.

Vatandaşlar ceza istiyor

Akit Soruyor ekibine konuşan vatandaşlar açık alanda alkol alan şahısların taşkınlık yaparak çevreyi rahatsız ettiklerini dile getirdi. Mikrofon uzattığımız hemen herkes bu kişilere tepki gösterirken, ailecek gidilebilecek ortamların artık oldukça azaldığına vurgu yaptılar. Vatandaşlar, açık alanlarda alkol kullananlar için cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurgulayarak, bu kişilerin kapalı mekanları kullanmaları gerekliliğine dikkat çektiler.