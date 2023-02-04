Vatandaşlara kış lastiği uyarısı: Masrafı düşünmek yerine canınızı düşünün

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Sadece cezadan kurtulmak için kış lastiği takanlar var veya kış lastiği için yapacağı harcamayı hesaplayanlar var veya kış lastiğini hala kar lastiği sananlar, kış lastiği takmak için kar yağmasını bekleyenler var. Oysa sorgulamak yerine bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

LASİD'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2023’e kadar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan tüm araçları kapsayan zorunluluğun il sınırları içerisinde uygulanıp uygulanmayacağı veya nasıl uygulanacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor. Ancak küresel iklim krizi nedeniyle sıcaklıklarda yaşanabilen ani değişimler ve ülkenin geniş bir coğrafyada bulunması bazen sürücülerin kafasını karıştırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, bazı sürücülerin hala uygulamayı sorguladığını belirterek, "Kış lastiği, 7 derece altındaki sıcaklıklarda, kış koşullarında sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Erdal Kurt, kış lastiğinin önemini ve uygulamanın gerekliliğini artık neredeyse herkesin bildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Toplumda yaygın bir farkındalık oluştu evet. Fakat hala bunu sorgulayanlar var. Sadece cezadan kurtulmak için kış lastiği takanlar var. Veya kış lastiği için yapacağı harcamayı hesaplayanlar var veya kış lastiğini hala kar lastiği sananlar, kış lastiği takmak için kar yağmasını bekleyenler var. Oysa bazen düşünmek veya sorgulamak yerine sadece farkındalıkla hareket etmek, bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir. Kış mevsiminde ne yapıyoruz; hava durumuna göre şemsiyemizi alıyoruz, botumuzu giyiyoruz öyle değil mi? Peki neden konu kış lastiği olunca hala durup düşünüyoruz? Vatandaş ister istemez, ‘çok pahalı, lastik mi değiştireceğim’ diyerek kış lastiğini sorguluyor. Oysa fiyatı sorgulamak yerine, sakince bakmalı, hayatımızdan daha değerli bir şey olmadığını fark etmeliyiz. Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı düşünün, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını düşünün. Her bütçeye hitap edebilecek lastik çeşitleri var, aracınız için en uygununu alıp taktığınızda hepimizin sorumluluğu olan güvenli bir trafik için üzerinize düşeni yerine getirmiş olursunuz."

"İyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır"

Kurt, en çok sorulan sorulardan birinin de yerel sıcaklıkların daha yüksek olduğu bölgelerden geldiğini belirterek, "Antalya’da yaşıyorum, kış lastiği takmalı mıyım?' diye soranlar var. İl sınırları içindeyken Valilik kararlarını takip etmelisiniz. Elbette ki mevsimi daha sıcak yaşayan bölgelerimizde kış lastiği takmanıza gerek yoktur, ilgili uygulamayı Bakanlık kararıyla yerel yönetimlerimiz yürütmektedir. Kış lastiği uygulaması için il sınırları içinde kaldığınız sürece Valilik kararlarını uygularsınız. Ancak şehirlerarası kara yollarına çıktığınız anda ülke genelindeki zorunluluğa uymanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Sıkça sorulan "Dört lastiğe birden kış lastiği takmalı mıyım? İkisine taksam yeterli olur mu?"’ sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Montunuzu sadece tek kolunuza giyer misiniz? Veya botunuzu tek ayağınıza? Elbette yanıtınız hayır olacaktır. Aracın tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekir, çünkü aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir. İyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır. Ayrıca önemle altını çizelim; araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır."

Kurt, kış lastiği takmak için kar yağmasını bekleyenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Adı üstünde kış lastiğidir, kar lastiği değildir. 7 derecenin altındaki kış koşulları için tasarlanmıştır. Bu kış koşulları ıslak, çamurlu, buzlu veya karlı yol durumlarını kapsar. Yaz lastikleri kış koşullarında fren mesafesi, yol tutuşu gibi özellikleri açısından araç performansının düşmesine yol açarken kış lastikleri bu olumsuzlukların azaltılması için kış koşullarına uygun tekniklerle özel bir alaşımla donatılmıştır. Kış lastiklerinin sırt karışımı yaz lastiğine göre farklıdır, oluk sayısı fazladır ve geniştir, lastiğe ayrıca kılcal kanallar eklenir, yani desen olarak oldukça farklı bir görüntüye sahiptirler. Kış lastiği takmak için kar yağmasını bekleyenlere şunu söylemeliyim. Küresel iklim krizi nedeniyle ani sıcaklık değişimleri yaşadığımızı da unutmayın lütfen. İstanbul gibi büyük şehirlerde bazen aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Unutmayalım kış lastiği uygulaması, belirtilen tarihler içindeki kış koşullarına uygun olarak düzenlenmiştir; sadece kar yağışını ifade etmez.’’

"Zorunluluk kapsamında değilim, neden takmalıyım?"

En çok sorulan sorulardan birinin de zorunluluk kapsamında olmayan araç sahiplerinden geldiğini anlatan Kurt, herkesin aynı trafikte olduğunu, bir aracın eksik muayenesiyle kazaya sebebiyet vermesi nasıl ki tüm trafiği etkileyebiliyorsa kış lastiği takmayan araçların da aynı etkiyi yaratabildiğini bildirdi.

Erdal Kurt, şunları kaydetti:

"Zorunlu olsun olmasın kış lastiğinin güvenliğe sağladığı katkı, hayatınızın güvencesidir; takmalısınız. Özellikle İstanbul’daki yoğun kar yağışlarında kış lastiği olmayan araçların yolu kapadığını ve yarattığı tehlikeyi hepimiz gördük. Siz kış lastiği kullanıyorsunuz ama başka bir araç sahibi zorunlu değil diye kış lastiği olmadan yola çıkıyor. Trafikte kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz? TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı her iki araçtan biri ticari olmayan özel araçlar. Büyükşehirlerde bu oran daha da yüksek. Yani iki araçtan biri kış lastiği takıp diğeri takmazsa trafik ne kadar güvenli olur? Kural bellidir, doğru olan bellidir. Madem hepimiz aynı trafikteyiz, düşünmeden, sorgulamadan sorumluluk alıp üzerimize düşeni yapmamız gerekir.’’