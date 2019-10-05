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Vatandaşlara kadın cinayetleri soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu

Optimar araştırma şirketi yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, “Sizce kadın cinayetlerinin en büyük sebebi nedir?” diye sordu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:54
Vatandaşlara kadın cinayetleri soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, ORC anket şirketi 5-10 Eylül 2019 tarihleri arasında, 26 ilde 1708 kişiyle yüz yüze araştırma yaptı.

Araştırmada katılımcılara, “Sizce kadın cinayetlerinin en büyük sebebi nedir" sorusu yöneltildi. Cevap olarak katılımcıların yüzde 17.9’u ‘eğitimin yetersiz olması’ derken, yüzde 12.4'ü ise ‘cahillik, cehalet ve bilinçsizlik’ dedi.

Cezalar caydırıcı bulunmuyor

Araştırmaya katılanlara, “Sizce kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi belli suçlar için verilen cezalar caydırıcı mı?” sorusu da yöneltildi. Yüzde 94.9’u cezaların caydırıcı olmadığını belirtirken, yüzde 3.5’i cezaları caydırıcı buldu, yüzde 1.6 ise fikrim yok yanıtını verdi.

Vatandaş şiddet görüntülerini TV’lerde istemiyor

Optimar kadın cinayetleriyle gündeme gelen şiddet içerikli görüntülerin televizyonlarda yayınlamasıyla ilgili tartışmaları da vatandaşa sordu. Araştırmaya katılanlar, “Kadınlara yönelik şiddet içeren görüntülerin TV’lerde (Dizi, Film, vb. TV programlarında) yayınlanmasının bu tür şiddet olaylarını arttırdığını düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt olarak yüzde 75.1’i ‘Evet’, yüzde 21.3’ü ‘Hayır’, yüzde 3.6’sı ise ‘fikrim yok’ dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:54
  1. Araştırma
  2. anket

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