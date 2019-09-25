Vatandaşlar uygulamaya tepkili! Ceza yediğini öğrenen sürücü bir sigara daha yaktı!

Muğla'da, 'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı.

3 saatte 20 sürücüye ceza kesildi

10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

Ceza yediğini öğrenince bir sigara daha yaktı

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğrenince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

"Çektin mi beni?"

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi. Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.