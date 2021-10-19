  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor
Kadın - Aile

Vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Beykoz Belediyesi, Ortaçeşme meydanında sağlık tarama aracı ile Beykozlu vatandaşlara ücretsiz tarama gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:20:00 -
Vatandaşlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Beykoz Belediyesi, Ortaçeşme meydanında sağlık tarama aracı ile Beykozlu vatandaşlara ücretsiz tarama gerçekleştirdi. Tarama kapsamında vatandaşların tansiyon ölçümü, göz bozukluğu, göz tansiyonu ve şeker kontrolleri yapıldı. Vatandaşlar sağlık taramasına yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Beykoz Belediyesi de anlamlı bir adım atarak Ortaçeşme Meydanında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması fırsatı sundu. Meydanda bulunan otobüse gelen vatandaşların tansiyon ölçümü, göz bozukluğu, göz tansiyonu ve şeker kontrolleri gibi kontrolleri yapıldı.

Sağlık taramasına katılan Merve Bakırcı, “Meme kanseri farkındalık haftası için Ortaçeşme’de böyle bir sağlık otobüsü kurulmuş. Beykoz Belediyesi'nin bize sunduğu bu ücretsiz imkanlardan herkes bence faydalansın. Bugün ben de buradayım. Açlık kan şekerime bakıldı. Tansiyonum ölçüldü. Göz tansiyonuma bakıldı. Herkes zaten gayet de ilgili. Buraya gelip sizler de faydalanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Sunulan hizmet kapsamında sağlık taramasına katılan ve memnuniyetini dile getiren Şengül Kayacı, “Bugün ben buradayım. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sabah geldim açlık kan şekerim, göz tansiyonum, kontrollerim ve normal tansiyonlarım ücretsiz olarak kontrol edildi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün kadınlar olarak hepimiz buradayız. Belediyemize tekrar tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Siyaset

Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik skandal sözleri, Millet İttifakında ortalığı karıştırdı. Kulisler bu konuyla il..
Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası
Aktüel

Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun..
Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar
Ekonomi

Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar

Son günlerde paketlenmiş ürünlerde yaşanan tedarik sorunu sonrası fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı ürünlerde yüzde 90 zam yapıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay