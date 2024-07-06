Vatandaşlar kuyumculara akın etti! Altın 600 liradan satılmaya başlandı
Altın fiyatlarının artmasıyla düğünlerdeki takı tercihi değişen vatandaşlar 0,25 gramlık altınlara yönelmeye başladı. Vatandaşların 600 liraya satılan çeyrek gram altınlara olan ilgisinde patlama yaşanıyor.
Haftaya kararsız bir başlangıç yapan altın fiyatları, son bir haftada yüzde 2'den fazla yükselişle 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişin arkasında ons altın fiyatındaki artış ve düğün sezonunun başlaması yatıyor.
Altın tarafı yükseldi
Ons altın fiyatı, ABD'de işgücü piyasasının yumuşadığını gösteren verilerin ardından Cuma günü 2 bin 392 dolara yükseldi. Bu artış, gram altın fiyatına da yansıdı ve 24 ayar külçe altının gram fiyatı 2 bin 504 liraya çıktı. Cumhuriyet altını fiyatı da 16 bin 393 liraya yükseldi.
Ucuz hediyelik altın trendi
Yükselen altın fiyatları karşısında vatandaşlar daha ucuz alternatiflere yönelmeye başladı. Kuyumcular, 600 lira seviyesindeki 0,25 gram altın alımında artış olduğunu söylüyor. Bu küçük altınlar, tırnak büyüklüğünde olsa da altın olması nedeniyle rağbet görüyor.
Eylül'de faiz indirimi beklentisi
Altın fiyatlarındaki yükselişin bir diğer sebebi de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler. Uzmanlar, yeni enflasyon verilerinin Perşembe günü açıklanmasıyla birlikte Eylül ayında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
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Powell'in açıklamaları
Bu hafta yatırımcılar, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'dan gelecek değerlendirmeleri takip edecekler. Powell, Salı ve Çarşamba günü Kongre'de ifade verecek.
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