Vatandaşlar korkuya kapıldı! Antalya’da hortum meydana geldi
Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında öğle saatlerinde denizde hortum oluştu. Doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saat 14:30 sıralarında Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında aniden beliren hortum, kısa süre boyunca deniz yüzeyinde etkili oldu. Görüntülerde, hortumun deniz üzerinde dönerek ilerlediği ve zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.
Öte yandan, vatandaşların panikle izlediği hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.
Antalya Büyükşehir’de rüşvet çarkı deşifre ediliyor! Gelinlerin ifadesi duruşmaya damga vurdu!