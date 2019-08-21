Vatandaşlar kafaya takıyor, KDK çözüm buluyor

İdareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve halkın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ilginç başvurular geliyor.

KDK, vatandaşlardan gelenilginç başvuruları paylaştı. Temmuz ayında gerçekleştirilen 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek/genel kültür testinde sorulan bir soru vatandaşı kızdırdı. Şikayetçi, başvurusunda sınavda yer alan Amerikan armudu olarak bilinen avokado meyvesi ile ilgili sorunun vicdansız ve merhametsiz olarak hazırlandığını dile getirdi. Soruyu hazırlayanların ve sınavda yer almasına izin verenlerin yargılanması gerektiğini söyleyen vatandaş, sınavda belli bir zümrenin bileceği soruların sorulmasının haksızlık olduğunu belirtti. Zenginin yediği meyvenin fakire sorulmasının yanlış olduğunu ifade eden vatandaş, ülke genelinde anket yapılmasını, eğer halkın yüzde 50’si avokadoyu bilirse kendisinin, bilmezse sınavı hazırlayanların yargılanmasını talep etti.

“Wikipedia neden açılmıyor?”

Ankara’dan KDK’ya ulaşan bir başka şikayetçi ise, “Wikipedia” isimli siteye iki yıldır uygulanan erişim yasağının nedeninin belli olmadığını söyleyerek, KDK’dan siteye erişimin engelleme sebebinin açıklanmasını, bu engelleme sebebinin hukuki olup olmadığının araştırılmasını ve erişim engelinin kaldırılmasını talep etti. KDK, vatandaşın başvurusu üzerine yaptığı incelemede BTK’nın söz konusu sitede kamu düzenini ve milli güvenliği bozmayı hedefleyen nitelikte içerikler yayımladığı tespitiyle site yönetimini uyar-kaldır yöntemi çerçevesinde uyardığı, içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle mahkeme kararıyla erişimin engellendiği ve sitenin açılması için talep edilen konularda adım atılmasının beklendiğini belirledi. KDK, verdiği dostane çözüm kararında şikayetçi vatandaşa yetkili kurumlardan aldığı engelleme sebebini iletti.

“Türk Bayrağı mevzuattaki gibi dalgalanmıyor”

Antalyalı bir vatandaş ise, valilik önündeki bayrağın yas varmış gibi yarıda duruyor göründüğünü söyleyerek KDK’ya başvurdu. Başvurucu, bayrak direği üzerindeki paratoner nedeniyle direğin ve bayrağın duruşunun yanlış olduğunu, bunu daha önce ilgili mercilere ilettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Bayrak Yönetmeliği’ni inceden inceye başvurusunda anlatan şikayetçi, gerekli düzenlemelerin yapılarak, bayrak direği üzerindeki paratonerin alınmasını ve Türk Bayrağı’nın mevzuata göre dalgalanmasını talep etti. KDK’nın Antalya Valiliği ile yaptığı yazışmalar neticesinde bayrak direğinin üzerinde bulunan paratonerin yeniden yapıldığı ve artık bayrağın gerektiği gibi dalgalandığı tespit edilerek, konu hakkında dostane çözüm kararı verildi.