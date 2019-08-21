0553 313 94 23

Vatandaşlar kafaya takıyor, KDK çözüm buluyor

İdareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve halkın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ilginç başvurular geliyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:18
Vatandaşlar kafaya takıyor, KDK çözüm buluyor

İdareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve halkın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ilginç başvurular geliyor.


KDK, vatandaşlardan gelenilginç başvuruları paylaştı. Temmuz ayında gerçekleştirilen 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek/genel kültür testinde sorulan bir soru vatandaşı kızdırdı. Şikayetçi, başvurusunda sınavda yer alan Amerikan armudu olarak bilinen avokado meyvesi ile ilgili sorunun vicdansız ve merhametsiz olarak hazırlandığını dile getirdi. Soruyu hazırlayanların ve sınavda yer almasına izin verenlerin yargılanması gerektiğini söyleyen vatandaş, sınavda belli bir zümrenin bileceği soruların sorulmasının haksızlık olduğunu belirtti. Zenginin yediği meyvenin fakire sorulmasının yanlış olduğunu ifade eden vatandaş, ülke genelinde anket yapılmasını, eğer halkın yüzde 50’si avokadoyu bilirse kendisinin, bilmezse sınavı hazırlayanların yargılanmasını talep etti.



“Wikipedia neden açılmıyor?”


Ankara’dan KDK’ya ulaşan bir başka şikayetçi ise, “Wikipedia” isimli siteye iki yıldır uygulanan erişim yasağının nedeninin belli olmadığını söyleyerek, KDK’dan siteye erişimin engelleme sebebinin açıklanmasını, bu engelleme sebebinin hukuki olup olmadığının araştırılmasını ve erişim engelinin kaldırılmasını talep etti. KDK, vatandaşın başvurusu üzerine yaptığı incelemede BTK’nın söz konusu sitede kamu düzenini ve milli güvenliği bozmayı hedefleyen nitelikte içerikler yayımladığı tespitiyle site yönetimini uyar-kaldır yöntemi çerçevesinde uyardığı, içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle mahkeme kararıyla erişimin engellendiği ve sitenin açılması için talep edilen konularda adım atılmasının beklendiğini belirledi. KDK, verdiği dostane çözüm kararında şikayetçi vatandaşa yetkili kurumlardan aldığı engelleme sebebini iletti.



“Türk Bayrağı mevzuattaki gibi dalgalanmıyor”


Antalyalı bir vatandaş ise, valilik önündeki bayrağın yas varmış gibi yarıda duruyor göründüğünü söyleyerek KDK’ya başvurdu. Başvurucu, bayrak direği üzerindeki paratoner nedeniyle direğin ve bayrağın duruşunun yanlış olduğunu, bunu daha önce ilgili mercilere ilettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Bayrak Yönetmeliği’ni inceden inceye başvurusunda anlatan şikayetçi, gerekli düzenlemelerin yapılarak, bayrak direği üzerindeki paratonerin alınmasını ve Türk Bayrağı’nın mevzuata göre dalgalanmasını talep etti. KDK’nın Antalya Valiliği ile yaptığı yazışmalar neticesinde bayrak direğinin üzerinde bulunan paratonerin yeniden yapıldığı ve artık bayrağın gerektiği gibi dalgalandığı tespit edilerek, konu hakkında dostane çözüm kararı verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat’ta jeotermal serada yılın 12 ayı domates üretiyorlar
    1. Yozgat’ta jeotermal serada yılın 12..
    2. Aile boyu Trakya Üniversiteli
    3. "Denizlispor'un ligde çok iyi yerlere..
    4. İnönü’de Halı Saha Turnuvaları tüm..
    5. Büyükşehir’den Karaduvar’da plaj..
    6. Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu..
    7. Bursa'da taşlı sopalı kavga: 9 yaralı
    8. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı..
    9. Petlas savunma sanayiinin lastik..
    10. En iyiler Bursa’da yarıştı
    11. Diyarbakır'da gelin alma kavgası! 6..
    12. Trump’tan sürpriz karar! Ertelemek..
    13. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    14. Çürüyen milli serveti inek küpeleriyle..
    15. Tarihi yarımadanın atlı timi yaz..
    16. TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi"..
    17. Down sendromlu çocuklar cimnastikle..
    18. İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Yunus Emre..
    19. Karaman’da cinayet
    20. Hanımlar artık mutfak giderleri çay..
    21. İBB’den yağış uyarısı
    22. Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek
    23. Emekli hekim İnayet Dikim Korkut, 67..
    24. Faciadan ucuz kurtuldular
    25. Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin..
    26. Türk Kızılay Kayseri Şubesi kurban..
    27. "Şans tanrıçası" için 1 milyon imza..
    28. Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel..
    29. Cammu Keşmir'de çatışma
    30. Amatör spor kulüplerine Osmangazi..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!