  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vatandaşlar çileden çıktı! Konut fiyatlarına her gün zam geliyor
Ekonomi

Vatandaşlar çileden çıktı! Konut fiyatlarına her gün zam geliyor

Türkiye'de her geçen gün zamlanan ev fiyatları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Uyanık ev sahipleri döviz fiyatlarına bağlı olarak konut fiyatlarını arttırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 13:47:00 -
Vatandaşlar çileden çıktı! Konut fiyatlarına her gün zam geliyor

Faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan ani değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gayrimenkul geliyor.

Konut satışı, ekim ayında yüzde 14,9 artışla 137 bin 401 adet seviyesine ulaştı. Gelinen son noktada bu yılki toplam konut satışı da 1 milyon barajını geçti.

Bu ivmeye rağmen daire fiyatları ve kiralarındaki yükseklik gündemden düşmeden gayrimenkul sektörü, şimdi de faiz ve döviz oynaklıklarında günlük değişim yaşayan fiyatlarla sorun yaşıyor.

Alıcılar büyük oranda etkilendi

Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi, hem alıcılar hem de satıcıları doğrudan etkiledi.

Ev sahipleri her gün fiyat değiştiriyor

Faiz oranlarının düşürülmesi ile beraber ev almak isteyen vatandaşların en çok karşılaştığı sıkıntıların başında ise satılık daire fiyatlarının, mülk sahipleri tarafından günlük olarak değiştirilmesi geliyor.

Hatta bazı satılık dairelerin mülk sahipleri tarafından satıştan kaldırılarak yeni fiyatlar ile yeniden satışa sunulduğu görülüyor.

Faizler indi fiyatlar arttı

Sektör uzmanlarından Özkan Aydemir, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.20’ye kadar indirmesi ile piyasada yeni bir hareketliliğin başladığını, ancak buna bağlı olarak bir takım sıkıntıların da tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Dolara göre fiyat arttırıyorlar

İnşaat maliyetlerindeki artış ve sınırlı sayıda konut üretiminin ev fiyatlarını artırması sebebiyle gayrimenkul piyasasında yeni borsa oluşmasına sebep olduğunu ifade eden Aydemir, konut metrekare birim fiyatının 5 bin lirayı geçmesi ile beraber yaşanan artışa ilaveten mülk sahiplerinin de mevcut mülklerini döviz kuru ile değerlemeye başladığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'
Ekonomi

İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'

Merkez Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı..
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatı..
Şimdi de ekonomist kesildi... Fehmi Koru’dan akılalmaz felaket tellallığı!
Ekonomi

Şimdi de ekonomist kesildi... Fehmi Koru’dan akılalmaz felaket tellallığı!

Abdullah Gül’e olan yakınlığı ile bilinen gazeteci yazar Fehmi Koru, kendince 'ekonomi' mesajı verdi. Koru, “Ekonomik sıkıntıların daha da a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay