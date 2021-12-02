Vatandaşlar çileden çıktı! Konut fiyatlarına her gün zam geliyor

Faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan ani değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gayrimenkul geliyor.

Konut satışı, ekim ayında yüzde 14,9 artışla 137 bin 401 adet seviyesine ulaştı. Gelinen son noktada bu yılki toplam konut satışı da 1 milyon barajını geçti.

Bu ivmeye rağmen daire fiyatları ve kiralarındaki yükseklik gündemden düşmeden gayrimenkul sektörü, şimdi de faiz ve döviz oynaklıklarında günlük değişim yaşayan fiyatlarla sorun yaşıyor.

Alıcılar büyük oranda etkilendi

Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi, hem alıcılar hem de satıcıları doğrudan etkiledi.

Ev sahipleri her gün fiyat değiştiriyor

Faiz oranlarının düşürülmesi ile beraber ev almak isteyen vatandaşların en çok karşılaştığı sıkıntıların başında ise satılık daire fiyatlarının, mülk sahipleri tarafından günlük olarak değiştirilmesi geliyor.

Hatta bazı satılık dairelerin mülk sahipleri tarafından satıştan kaldırılarak yeni fiyatlar ile yeniden satışa sunulduğu görülüyor.

Faizler indi fiyatlar arttı

Sektör uzmanlarından Özkan Aydemir, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.20’ye kadar indirmesi ile piyasada yeni bir hareketliliğin başladığını, ancak buna bağlı olarak bir takım sıkıntıların da tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Dolara göre fiyat arttırıyorlar

İnşaat maliyetlerindeki artış ve sınırlı sayıda konut üretiminin ev fiyatlarını artırması sebebiyle gayrimenkul piyasasında yeni borsa oluşmasına sebep olduğunu ifade eden Aydemir, konut metrekare birim fiyatının 5 bin lirayı geçmesi ile beraber yaşanan artışa ilaveten mülk sahiplerinin de mevcut mülklerini döviz kuru ile değerlemeye başladığını söyledi.