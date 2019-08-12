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Vatandaşlar bayramlaşma için ASKON’da buluştu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır İl Başkanlığında gerçekleşen etkinlikte Genel Başkan Orhan Aydın programa görüntülü bağlanarak Diyarbakırlıların bayramını kutladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:25
Vatandaşlar bayramlaşma için ASKON’da buluştu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır İl Başkanlığında gerçekleşen etkinlikte Genel Başkan Orhan Aydın programa görüntülü bağlanarak Diyarbakırlıların bayramını kutladı.


ASKON Diyarbakır İl Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Kurban Bayramı münasebetiyle, ASKON üyeleri ve vatandaşlarla il başkanlığında bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında programa cep telefonu ile görüntülü bağlanan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, vatandaşların bayramlarını kutladı. Vatandaşlar ile kısa süreliğine sohbet eden Aydın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.


Daha sonra 20, 22 ve 24. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekilli olan, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem de programa telefonla bağlanarak Diyarbakırlı vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Erdem, ASKON Diyarbakır İl Başkanlığı’nın çalışmalarını tebrik ederek ASKON’un güzel ve önemli işler yaptığını söyledi. Erdem, “Bende hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, Allah kestiğiniz kurban ve ibadetleri kabul eylesin. Bu bayramında İslam Aleminin dirilişine ve birliğine vesile olmasını Cenabı Allahtan diliyorum. Siz ASKON ailesi olarak güzel işler yapıyorsunuz, ben sizleri tebrik ediyorum. Allah aile olarak da birliğinizi daim etsin, özellikle Güneydoğu’da İslam dünyasının birliği açısından çok önenmli görevler yapıyorsunuz, sizleri tebrik ediyorum. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum” dedi.


ASKON Diyarbakır İl Başkanı Cevdet Nasıranlı da, Diyarbakırlıların selamını ileterek yapılan görüntülü aramadan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Bayramlaşma etkinliğinde bir konuşma yapan Nasıranlı, bayramı, birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ederken bu bayramın başta Diyarbakır, Türkiye ve tüm İslam alemi ile dünyaya huzur, barış ve kardeşlikler getirmesini dilediklerini söyledi. Başkan Nasıranlı, “Bugün bayramın 2’nci günü ASKON ailesi olarak hem yönetim üyelerimiz hem de vatandaşlarımız ile bir aradayız. Bayramımızı gerçekleştirdik, bu noktada Genel Başkanımız Orhan Aydın’ı görüntülü olarak aradık, kendisi de Diyarbakır’a bağlanıp burada bulunan bütün arkadaşlar ve Diyarbakırlıların bayramını kutladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:25
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