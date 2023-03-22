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Aktüel Vatandaşın talebine CHP'li belediyeden skandal cevap
Aktüel

Vatandaşın talebine CHP'li belediyeden skandal cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-22 21:41:00 - 2023-03-22 21:41:36

Maltepe'de mahalledeki sokak lambalarının yanmadığı gerekçesiyle başvuruda bulunan mahalle sakinlerinden Av. Murat Sultansu'ya belediye tarafından "Sizin orası AK Partili, oraya bir ışıklandırma yapamayız" denildi.

Maltepe Belediyesi'nin sokakta ışıklandırma çalışması yapmadığı gerekçesiyle mahallelilerden avukat Murat Sultansu, Maltepe Belediyesi'ne ışıklandırma talebinde bulundu. Belediye personeli ile görüşen Sultansu iddiaya göre, ‘Sizin orası AK Partili, oraya bir ışıklandırma yapmamız mümkün değil' cevabını aldı.

Maltepe'de çok sayıda binanın yer aldığı sokak üzerinde ışıklandırma sistemi bulunmaması nedeniyle sokak sakinleri durumu Maltepe Belediyesi'ne bildirdi. Konuya ilişkin belediyeden dönüş alamayan mahalle sakinlerinden Avukat Murat Sultansu, belediyeyi aradığında ‘Sizin orası AK Partili, oraya bir ışıklandırma yapmamız mümkün değil' cevabını aldı.

Belediyeye yeniden müracatta bulunan Sultansu tüm uğraşlarına rağmen henüz bir çalışma yapılmadığını belirtti. Sokak sakinlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Sultansu, ışıklandırma sorununun giderilmesini talep etti.

Mahalleli ışıklandırma talebinde bulundu

Aynı zamanda iddiaya göre aydınlatma yapılmayan sokakta bir şahsın sokak köpeğine taciz ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Mahalleli, görüntüler ile birlikte Maltepe Belediyesine tekrar başvurarak ışıklandırma talebinde bulundu.

"Sizin orası AK Partili"

Avukat Murat Sultansu, “Binalarımızın yer aldığı sokak içerisinde maalesef ışıklandırma yok. Gece saatlerinde sokağın karanlık olması nedeniyle burada ahlaki anlamda uygun görülmeyecek bazı olaylar yaşanabiliyor. Sokağımıza aydınlatma yapılması gerektiğini belirterek Maltepe Belediyesi'ne resmi yollardan başvurumuzu yaptık. Başvuru üzerinden epey bir vakit geçmesine rağmen bir dönüş alamayınca ben de belediyenin konuyla ilgili birimini aradım. Durumu izah ettiğimde karşı taraf bana karşı ‘Sizin orası AK Partili. Sandıktan AK Parti çıkıyor. Bu nedenle oraya bir ışıklandırma yapmamız mümkün değil' cevabını verdi. Şaka yaptıklarını zannettim fakat değildi. Biz emlak ve çevre vergisi ödüyoruz. O zaman bunları da almayın. Hali hazırda bu konuşmanın üzerinden epey zaman geçmesine rağmen sokak hala ışıklandırılmadı. Burada yaşayan vatandaşlar hala mağdur” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sokak üzerinde bir şahsın köpeğe tacizde bulunduğunu belirten Avukat Murat Sultansu, “Kameralar aracılığıyla maalesef ahlaksız görüntülere ulaştık. Bir şahsın köpek tacizinde bulunduğu görüntüler dahi ortaya çıktı. Durumu apartman görevlisi fark ediyor. Şahsın çalıştığı dükkana giderek şahsa ulaşıyor. Köpeğe cinsel tacizde bulunan şahıs, görüntüleri görünce iş yerinden maaşını dahi almadan çıkarak kayıplara karışıyor, işi bırakıyor. Bu görüntüleri yetkililere de bildirdik. Bu görüntülere rağmen Maltepe Belediyesi hala dönüş yapmıyor” dedi.

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