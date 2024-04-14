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Gündem Vatandaşın canı bu kadar değersiz mi? Başıboş köpeğin kovaladığı genç kıza otomobil çarptı
Gündem

Vatandaşın canı bu kadar değersiz mi? Başıboş köpeğin kovaladığı genç kıza otomobil çarptı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 14:07:00 - 2024-04-14 14:08:14

Başıboş sokak köpeği sorunu vatandaşın canına kast etmeye devam ediyor. Adana’da sokak köpeklerinin kovaladığı genç kıza otomobil çarptı. Genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı.

Türkiye için büyük bir çıkmaz haline gelen ve mama lobisi tarafından çözümü engellenmeye çalışılan başıboş sokak köpeği sorunu, vatandaşın canına kast etmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde bugün sabah saatlerinde yolda yürüyen Sümeyye Tek isimli genç kıza bir anda sokak köpekleri saldırdı. Korkan genç kız ise yola doğru koştu.

Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan, kaçarken de ayakkabısı çıkan genç kıza Adlan Baş yönetimindeki 34 KB 6116 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya sıçrayıp asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç kızın yardımına etraftaki vatandaşlar koştu.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kız hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Adana'da bayramın 3. günü de 4 yaşındaki bir kız çocuğu köpek ısırması sonucu yaralanmıştı.

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