Almanya'da İslam düşmanlığına medya kılıfı! Bavyera kanalından Müslümanlara yönelik kirli algı operasyonu
Almanya'da İslam düşmanlığına medya kılıfı! Bavyera kanalından Müslümanlara yönelik kirli algı operasyonu

Almanya'da İslam düşmanlığına medya kılıfı! Bavyera kanalından Müslümanlara yönelik kirli algı operasyonu

Batı dünyasında tırmanan İslam karşıtlığı, bu kez Almanya'da kamu yayıncılığı yapan Bavyera Radyo ve Televizyonu (BR24) eliyle hortlatıldı. "Şeriat Yargıçları, TikTok İslamcıları, Paralel Dünyalar" başlığıyla servis edilen ve Müslümanların günlük yaşantısını birer "güvenlik tehdidi" gibi pazarlayan sözde belgesel, büyük tepki topladı. Almanya İslam Konseyi (İslamrat), Müslüman toplumunu hedef gösteren, toplumda infiale ve korkuya yol açan bu liyakatsiz habercilik anlayışına karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Açıklamada, programın yayın hukuku, gazetecilik ve medya etiği açısından kapsamlı bir şekilde incelenmesi talebiyle, televizyon kanalının iç denetim mekanizmasına resmi şikayette bulunulduğu ifade edildi.

Uzman raporuna dayanan şikayetin, aşırılıkçılarla ilgili haberciliğe değil, programın neden olduğu genelleştirici, Müslüman karşıtı etkiye yönelik yapıldığı belirtilen açıklamada, Müslüman ilahiyatçılar, İslam bilimciler, Müslümanlara yönelik ayrımcılıktan etkilenen kişiler ve Müslüman topluluklardan isimlerin uygun bir şekilde yer alacağı bir program veya kamuya açık bir tartışma düzenlenmesi önerildi.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, programın, insanları paniğe sevk ettiğini ve toplumsal açıdan tehlikeli olduğunu belirtti.

Kesici, Kamusal yayın kuruluşlarının dini temelli aşırılıkçılık, şiddet, antisemitizm veya demokrasiye düşman ideolojiler hakkında haber yapmasını eleştirmiyoruz. Bu gereklidir. Eleştirdiğimiz şey, bu programın çok farklı olguları, insanları paniğe sevk etmesi gereken bir 'gizlice ele geçirme' anlatısına bağlaması ve bu süreçte İslam'ı, Müslümanların günlük yaşamını ve göçmenlerin yoğun olduğu alanları sorunlu bir şüphe bağlamına oturtmasıdır. ifadesini kullandı. 

