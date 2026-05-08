Boğa saldırısında ölmüştü! Cenazede "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı

Aydın’da bakımını yaptığı boğanın saldırısında ağır yaralanan Mevlüt Bacaksız, 51 gün sonra hayatını kaybetti. Bacaksız’ın cenazesinde imamın helallik istemesi üzerine kalabalıktan bir kişinin “Hakkımı helal etmiyorum” diye bağırması dikkat çekti.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde boğa saldırısından ağır yaralı kurtarılan Mevlüt Bacaksız, 51 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

 

51 günlük hayat mücadelesi

Olay, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bacaksız, yardım çığlıklarını duyan çevredekiler tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, dün, 51 gün sonra hayatını kaybetti.

 

Hakkını helal etmedi

Bacaksız için bugün Cuma namazının ardından Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından imam, kalabalıktan helallik istedi. Bu sırada bir kişi, 'Hakkımı helal etmiyorum’ diyerek bağırdı. Ön saflarda bulunan Bacaksız’ın yakınları, geriye dönerek sesin geldiği yöne yöneldi. İmam, hakkını helal etmeyen kişiye nedenini sordu ancak cevap alamadı. Hakkını helal etmediğini söyleyen kişi, tepkiler üzerine uzaklaştı. Bacaksız'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi ise daha sonra İncirliova Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

