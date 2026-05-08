Girdiği an çok kolay kendini öldürüyor: Bu kuş özgürlüğüne öyle düşkün ki! İşte merak edilenler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Girdiği an çok kolay kendini öldürüyor: Bu kuş özgürlüğüne öyle düşkün ki! İşte merak edilenler

Hayatlarının neredeyse yüzde yüzünü havada geçiren uyurken bile uçabilen, ebabil kuşlarına ilişkin Veteriner Hekim Pelin Karaköse, yardım edilmesi gerektiğini anlattı.

Ömrünün neredeyse tamamını havada geçiren, uçarken uyuyabilen ve beslenen ebabil kuşları, bu özellikleriyle dikkat çekiyor. Yılda yaklaşık 200 bin km uçabilen ebabil kuşları, yere düştüklerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Ayaklarının kısa olması nedeniyle yürüyemeyen ve yardım almadan tekrar uçamayan ebabiller, kafese konulduklarında ise kendilerini öldürebiliyor.

Ebabil kuşlarının yaralı veya bitkin halde bulunduklarında yapılması gerekenlere değinen Karaköse, "Son 2-3 yıldır ebabil kuşuyla ilgili bize çok vaka geliyor. Hasta sahiplerimize, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Yapılması gereken ilk önce ebabil kuşunu bulduğumuzda kanadında gözle görülür bir yaralanma durumu var mı? diye bakmak gerekir. Hayvanı zorla tutmaya çalışmamak, ne durumda olduğunu ve yaralanabilme ihtimalini düşünmek gerekir. Yabani hayvan oldukları için zorla tutulmayı sevmeyen hayvanlardır. Özellikle zorla yemek yedirmeye, su içirmeye çalışmak çok yanlış uygulamalar'' ifadelerini kullandı.

Ebabil kuşlarının kafese hapsedilmemesi gerektiğini söyleyen Karaköse, 'Ebabil kuşunu bulduğumuzda hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilebiliriz. Ebabil kuşu zaten yırtıcı bir kuştur. Kesinlikle kafesin içinde barınmaya uygun bir hayvan değildir. Hasta sahiplerimiz bazen ebabil kuşlarını evcilleştirmeye çalışıyorlar. Bu durum ebabil kuşlarının kanatlarını kafesin duvarlarına çarpması nedeniyle ölümle sonuçlanıyor. Doğayı seven özgür ebabil kuşlarını evcilleştirmeye çalışmamalıyız. İyilik yapalım derken hayvanlar için sorun çıkarmamak gerekiyor'' dedi.

Karaköse, "Yapılacak en güvenli seçenek, eğer ebabil yaralıysa, elimizle zorla tutmadan, delikli bir karton kutuya alıp veteriner hekimlere veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürmektir. Tamamen sağlıklı olduğuna eminlerse yüksek bir yerden ebabil kuşlarını özgür bırakabiliriz. Ebabil kuşları direkt yerden hareket etmeye uygun kuşlar olmadıkları için yüksek bir yerden bırakmak gerekir" şeklinde konuştu. Ebabil kuşları (Apus apus), ömürlerinin neredeyse ?-0'ünü havada geçiren, uyurken bile uçabilen, kırlangıca benzeyen ancak daha uzun kanatlı, 13-17 cm boylarında özel canlılardır. Yerde yürüyemezler, ayakları zayıftır ve sadece yuva döneminde inerler. Böcek, sinek ve çekirge ile beslenirler.

