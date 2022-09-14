Vatandaşımızın hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz!
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç 20 yılda insanların ekonomik refahının artırdıklarını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç 20 yılda insanların ekonomik refahının artırdıklarını söyledi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “20 yılda insanımızın ekonomik refahını artırdık, bu refahın azalmaması, daha da artması için çalışıyoruz. Dünyayı sarsan pandemi ve enerji krizi nedeniyle küresel enflasyona karşı aldığımız tedbirlerle vatandaşımızın hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.”