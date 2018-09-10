THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Vatandaşı canından bezdiren hırsızlara şafak operasyonu!

Kayseri'de polis, 25 ev hırsızlığı olayının 15 şüphelisini şafak operasyonu ile gözaltına aldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:32
Vatandaşı canından bezdiren hırsızlara şafak operasyonu!

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve özel harekattan oluşan 150 polis, Kayseri genelinde evlerden para ve ziynet eşyası çalan kişilere yönelik bu sabah 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 4 aylık çalışma sonrası yapılan operasyonda 25 ev hırsızlığı olayının şüphelisi 11 kadın ile 4 erkek gözaltına alındı. Yakalanan hırsızlık şüphelilerinin ev aramalarında 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:32
  1. Kayseri
  2. Asayiş Şube Müdürlüğü
  3. Polis baskını
  4. şafak operasyonu
  5. Hırsızlık
  6. hırsızlar
  7. hırsızlar yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de Meclis’te
    1. Başkan Çelikbilek: Öngörünüm Ekim’de..
    2. Burs veren vakıflar 2018
    3. Kripto paralar eriyor!
    4. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent..
    5. Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!
    6. Somali'de bombalı saldırı! Belediye..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    8. Adana polisi, 'abart egzoz'a savaş..
    9. Fransa'da bıçaklı saldırı! Çok sayıda..
    10. Olumsuz hava balık fiyatlarına yansıdı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya..
    12. Menajeri duyurdu! 'İki ciddi teklif..
    13. Ali Koç'un Cocu kararı!
    14. Türkiye'de mevsimin ilk karı yağdı!..
    15. Korkunç ölüm! Tren ikiye böldü...
    16. Erdem Gül Cumhuriyet'ten kovuldu! 2..
    17. Fenerbahçe'nin borcu ortaya çıktı!..
    18. 800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten..
    19. ABD'deki Müslümanlar Trump'a karşı..
    20. Yıldırım: Geçmişini bilmeyenin..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek