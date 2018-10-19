Vatandaşa Suudi gazeteci Kaşıkçı’yı sorduk

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarının büyümesi üzerine başlatılan incelemelerde önemli deliller elde edildi. Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda yapılan aramalarda elde edilen DNA örnekleri ile Suudi Konsolos'un rezidansındaki örnekler uyuştu.



Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara, kaybolması ile diplomatik krize neden olan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı sordu.

Mikrofon uzattığımız vatandaşlar Türkiye’de yaşanan bu olayın, dış güçlerin kumpası olduğunu söyledi. Onlardan birisi de şu ifadeleri kullandı:

“ Devletler arasında Türkiye üzerine oynanan büyük bir oyun var. Tabii biz vatandaşlar bu oyunun ne mahiyette olduğunu bilemeyiz. Bir söz vardır hani. Gavurdan dost, it derisinden post olmaz.”