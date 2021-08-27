Vatandaşa 'haram olsun' diyen Akşener, Kılıçdaroğlu için 'canım yandı' dedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Çorum ziyaretinde bir vatandaş kendisine "Çocuğuma dokunma. Hadi yürü, yürü" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada gündem olan o görüntüler için, "İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na 'çocuğuma dokunma' tepkisi

Çorum'da dün bir vatandaşın yanına yaklaşarak "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Genç kadın, "Çocuğuma dokunma. Hadi yürü, yürü" diyerek CHP liderinin çocuklarına dokunmasına izin vermedi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Kısa zamanda yayılan ve sosyal medyada gündem olan görüntülere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepki gösterdi.

Bartın'daki ziyaretinde yaşlı bir vatandaşa 'Haram olsun' diyerek tepki gösteren Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na yapılan davranışın alçakgönüllü ve asil olan bu millete yakışmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz."

Akşener'den vatandaşa: Haram olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bartın'ın Kumluca beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın, 'Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun' sözlerine tepki gösterdi. Akşener, vatandaşa, “Benden helallik almak zorundasınız. Haram olsun hepinize. Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz' ifadelerinde bulundu. Akşener'in tavrı sosyal medyada tepkiye neden oldu.