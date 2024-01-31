Vatandaşa destek, esnafa can suyu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan proje, bu Ramazan ayında da devreye alındı. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda kolisi uygulaması yerine Ramazan Destek Çeki uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, çekleri sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde düzenledi. Böylelikle ihtiyaç sahipleri, belirlenen ürünler yerine ihtiyacı olan ürünleri alma imkanına kavuştu. Uygulama ile dar gelirli vatandaşlar için hazırlanan ‘Ramazan Sosyal Destek Çeki’ projesinden kriterlere uyan 50.000 vatandaş faydalanabilecek. 50.000 haneye 1500’er TL destek sağlanacak olan uygulama sayesinde Bursa çapında BESOB’a kayıtlı anlaşmalı mahalle bakkallarında Ramazan ayı boyunca toplam 75 milyon TL ciro sağlanmış olacak.

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek, mahalle bakkallarına ise can suyu olacak proje ile ihtiyaç sahipleri, alkol ve sigara dışındaki tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki bakkallardan temin edebilecek. Kriterlere uyan en ihtiyaçlı 50.000 hanenin faydalanacağı ‘Ramazan Sosyal Destek’ başvuruları başladı. Başvurular bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr adresinden online olarak alınacak olup 15 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.