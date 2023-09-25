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Siyaset Vatandaş sonunda isyan etti! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi
Siyaset

Vatandaş sonunda isyan etti! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi

Yeniakit Publisher
2023-09-25 12:52:00 -
Vatandaş sonunda isyan etti! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşı 2 güne yakın süredir susuz bıraktı. Büyük bir susuzluğun yaşandığı bölgedeki vatandaşlar isyan edip sosyal medyadan tepki gösterdi.

Belediyeye bağlı ASKİ'nin belirtilen tarih ve saatlere kadar su sorununu çözemediği öğrenildi.

Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı canından bezdirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Başkent'te birçok yerleşim yerinde halk en temel belediye hizmeti olan suya erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor.

Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 2 güne yakındır büyük susuzluk yaşandığı belirtiliyor.

Vatandaşlar mağduriyetlerini sosyal medya hesaplarından dile getirirken, ASKİ'nin belirtilen tarih ve saatlere kadar su sorununu çözemediğini ifade ediyor.

İşte vatandaşların sosyal medyadaki bazı tepkileri:
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