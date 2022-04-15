Vatandaş şimdi hangisine inansın? Murat Ongun'u İngilizler yalanladı

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İstanbulluların kabusu yaşadığı saatlerde binlerce vatandaş yollarda çile çekerken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda sözcüsü Murat Ongun'un ise İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.

Utanmadan sıkılmadan "Böyle zamanlar 'trol' ordularının ekmek teknesidir. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" diye açıklama yapan İBB Sözcüsü Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan Courchevel'de olduğu ortaya çıktı.

Geceliği 50 bin TL'den başlıyor

Dünyanın en uzun pistlerine sahip Ourchevel - Meribel ve Val thorens adli 3 vadinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan Curchevel, dünyanın sayılı zenginlerinin tatil yaptığı bir bölge.

Eğlence alternatiflerinin diğer vadi ve kayak merkezlerine göre daha fazla olması nedeniyle bölge tercih edilirken, konaklamanın bedeli de geceliği 50 bin liradan başlıyor. Dünyanın en zorlu inişlerinden birine ev sahipliği yapan Curchevel'da düzenlenecek turlar genelde çok pahalı olması nedeniyle kişiye özel hale getiriliyor.

Murat Ongun'a tepki yağdı

İstanbullular uzun saatler karda esareti yaşarken İBB'nin en yetkili isimlerinden olan Murat Ongun'un tatilde olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.

Rezilliğe kayıtsız kalmayan vatandaşlar, "Bu gibi olağan üstü durumlarda kamu adına görev yapan insanlar ekstra sorumluluk almak zorundadır. İzin alıp gittim kimseyi ilgilendirmez gibi bir tutum kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

İtiraf etmek zorunda kaldı!

İsviçre'de tatilde olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Ongun, "Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM'dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu. Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil…" açıklamasını yapmıştı.

“Uludağ'dan ucuzdu"

Katıldığı bir yayında yayınında programında konuya ilişkin İBB Sözcüsü, "Tatilim Uludağ tatilinden daha ucuz" iddiasında bulundu.

Faturasını kamuoyuyla paylaşmayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine ise, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." şeklinde alaycı bir cevap verdi.

İstanbullular kime inansın?

İngilizlerin yaptığı bir araştırma ise Murat Ongun'u yalanladı. Araştırmaya göre; Avrupa'da en ucuz tatil merkezi Türkiye. İstanbul'da konaklama, müze gezisi ve lüks restoranda yiyip içmek günlük 68 pounda mal oluyor.

Peki seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırılan İstanbullular, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de Sözcülüğünü yapan Murat Ongun'a mı inanacak yoksa İngilizler'in yaptığı araştırmaya mı? Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyor.