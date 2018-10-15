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Vatandaş satın aldığı ürünü cepten denetleyecek

Vatandaşlar, ‘Hal Kayıt Sistemi Mobil’ uygulaması ile aldığı ürünün üretim tarihi, yeri, alış ve satış fiyatı gibi bilgilere cep telefonundan ulaşacak. Bu bilgilerin yer aldığı ‘Ürün künyesi’ ile fahiş fiyata satış yapanlar da tespit edilerek haklarında işlem yapılacak.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
Vatandaş satın aldığı ürünü cepten denetleyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürün künyesi kapsamında geliştirilen “Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil” uygulamasıyla vatandaşın, satın aldığı meyve ve sebzeye ilişkin üretim tarihi, yeri, alış ve satış fiyatı gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini belirterek, “Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak” dedi.

Elektronik takip

Pekcan, “5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna” istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini hatırlattı. Bu modelin uygulanmasını sağlayan Hal Kayıt Sistemi’nin Ticaret Bakanlığının bünyesinde faaliyete alındığını anlatan Pekcan, uygulamayla sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve söz konusu ticaretin elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kimlik vazifesi görecek

Pekcan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Söz konusu künyelerde malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli (iyi tarım, organik, geleneksel) malın alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) gibi bilgiler yer alıyor. Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken bu künyeler, sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi görüyor. Künye numaralarının sorgulanmasıyla sebze ve meyvelere ilişkin perakendecinin alış fiyatı dahil her aşamada oluşan fiyat bilgilerine de ulaşabilmesi mümkün olacak.” Tüketiciler tarafından sorgulama işleminin “www.hal.gov.tr” web adresi üzerinden ya da “444 0 425” numaralı HKS Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabildiğine işaret eden Pekcan, ayrıca, “HKS Mobil” uygulamasının tüketicilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

‘Vatandaş denetimi kendisi yapacak’

Ürün künyesi kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla vatandaşların ürüne ait her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini belirten Pekcan, “Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak” dedi.

Pekcan, bu uygulamalarla enflasyonla mücadeleye de katkı sağlanacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil
  3. Hal Kayıt Sistemi
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. HKS Çağrı Merkezi
  6. HKS Mobil

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