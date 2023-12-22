Sektörel daralma yaşanıyor! İkinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu , motorlu taşıt piyasalarına ilişkin kasım ayı istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre ikinci el taşıt piyasasında kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında düşüş yaşandı; geçen yıl kasım ayında 580 bin 271 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın kasım ayını 452 bin 347 adet olarak kapattı.

Ciddi daralma yaşandı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Yılın geneline baktığımızda 2023 yılının ilk 11 ayında 2022’nin aynı dönemine kıyasla ikinci el otomobil pazarında yüzde 13,88’lik bir büyüme var. Yılın ilk 5 ayında pazarda yükseliş ivmesi yaşansa da haziran ayında ve ardından ekim ayında pazarda sert bir düşüş yaşandı, kasım ayında da daralma devam etti.” dedi.

Piyasa durgun

Erkoç, “ İkinci el pazarı, kurlarda yükselişin başladığı haziran ayında keskin bir daralma yaşadı ve piyasa, temmuz ve ağustos aylarında da yeterince toparlanamadı. Bu yaşanan kan kaybında, sıfır araca yöneliş de etkili oldu. Bu yıl ikinci keskin daralma ise Ekim ayında yaşandı ve Kasım ayında da düşüş devam etti. Daha önceki yıllarda sene sonuna doğru sıfır araç bayileri araç kampanyaları yaptığı için bu dönemlerde piyasada hareketlilik olurdu. Ancak şu an hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz” dedi. Erkoç, Pazardaki daralmanın başlıca sebeplerinin faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı olduğunu ifade etti.