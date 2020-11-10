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Aktüel Vatandaş Kızılay'a akın etti! Edirne’de kan bağışı seferberliği ilgi gördü
Aktüel

Vatandaş Kızılay'a akın etti! Edirne’de kan bağışı seferberliği ilgi gördü

Edirne’de giderek düşen kan bağış miktarını artırmak için il genelinde başlatılan kan bağışı seferberliği kapsamında kamu kurumları da kampanyalar düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:42:00 -
Vatandaş Kızılay'a akın etti! Edirne’de kan bağışı seferberliği ilgi gördü

Bu kapsamda Edirne Emniyet Müdürlüğünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü de Türk Kızılaya destekte bulunmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde düzenlenen bağış kampanyasında müdürlük çalışanları, kan vermek için müdürlük bahçesinde kurulan çadırın önünde sıraya girdi.

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