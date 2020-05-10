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Aktüel

Vatandaş kapıya kadar hizmetten çok memnun

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla fırınlar vatandaşların kapısına kadar götürerek satmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:43:28 -
Vatandaş kapıya kadar hizmetten çok memnun

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla fırınlar vatandaşların kapısına kadar götürerek satmaya çalışıyor.


Eskişehir Odunpazarı Büyükdere mahallesinde fırın işletmeciliği yapan Mustafa Ersöz; ’’Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günlerden beri müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Özellikle telefon eden müşterilerimizin taleplerini geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz. Sadece ekmek, pide götürmüyor, elimizdeki çeşitleri de götürerek onları memnun etmek üzere gayret gösteriyoruz. Normal zamanlarda sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan gelen istekleri geri çevirmeyerek evlerine kadar götürmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah eski özlediğimiz günlere döneceğimize inanıyoruz. Siz evde kalın biz istekleriniz geri çevirmeyiz’’ diye belirtiyor.

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