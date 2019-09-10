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Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti: Zamma kılıf aramasın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK zammına ilişkin yaptığı "finansal düzenleme" açıklamasını değerlendiren vatandaşlar açıklamanın zamma kılıf bulmak olduğunu kaydetti.

10 Eylül 2019 Salı 15:25
Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti: Zamma kılıf aramasın

İBB Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu dün yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı. İmamoğlu, bir AK Parti grup üyesinin İSPARK ücretlerine yapılan ve geri çekilen zamla ilgili eleştirilerine "Finansal düzenleme doğru. Sistemin içindeki birtakım yanlışlıkları düzeltmeyle ilgili aldığımız bir takım kararlar vardı. Onları açıkladım. 'Zam yanlış. Zam yapılmadı ama yapılmayacağı anlamına gelmiyor da' dedim. Zam ayrı finansal düzenleme ayrı. Örnek olsun diye söylüyorum. Son bir buçuk iki ay içinde doğalgaza yüzde 32 zam yaptı merkezi hükümet. Mesela zamla ilgili bir örnek daha vereyim size akaryakıtta yüzde 30 artış var son 1 yılda. Ya da son bir örnek vereyim. Gıda fiyatlarında son bir yıldaki artış yüzde 54. Bir örnek daha vereyim, ses çıktı köprü zammı yüzde 47 zam bu. Benim yaptığım İSPARK'ta bir finansal düzenlemeydi onu söyleyeyim" şeklinde yanıt verdi.

"Finansal değişiklik derken ne katkısı olacak ki onu da anlamış değiliz"

Bakırköy Fişekhane Caddesi üzerinde İSPARK'ın tahsis ettiği yerlere parkeden şoförlerden Ferdi Oral, "Zammın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Biz yarım saat duruyoruz 7 lira para veriyoruz. Bunun üzerine bir de zam olduğu zaman sıkıntı oluyor. Finansal değişiklik derken ne katkısı olacak ki onu da anlamış değiliz" dedi.

"Her şeye bir şey buluyorlar"

Fiyat değişikliğinin semtlere göre değişmesine tepki gösteren Mehmet Eryaman, "Buraya arabamızı park ediyoruz 8 lira, başka bir yere gidiyoruz 10 lira. Gün içinde hep bir hareket, hep zam hep zam ama Allah sonumuzu hayır etsin. Bugün finansal değişiklik, yarın bilmem ne değişiklik, her şeye bir şey buluyorlar. Bunun bizim için başka bir açıklaması yok. Buraya arabamı park ettim bunun bir bedelinin olmaması lazım. Giriyorum işimizi halledip çıkıp gidiyoruz. Belki çok cüzi bir şey belki olabilir ama. 8 lira 10 lira çok para bunlar" diye konuştu..

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:25
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. AK Parti

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