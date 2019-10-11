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Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi! Harcamalarda ayar kaçmasın

Son dönemde gerilemeye başlayan faizler, tüketiciyi yeniden kredi kullanmaya teşvik ediyor. Her ne kadar konut ve otomotiv sektörünün canlanması ve tüketicinin bu iki alanda ihtiyaç duyduğu alımı yapabilmesi için faiz oranları geri çekilse de, ihtiyaç kredileri tarafında da hızlı artış yaşanıyor.

11 Ekim 2019 Cuma 11:32
Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi! Harcamalarda ayar kaçmasın

Verilere göre tüketici kredilerinin tutarı, 27 Eylül ile biten haftada 4 milyar 409 milyon lira artarak, 421 milyar 784 milyon liraya yükseldi. Bu miktarın yarısından fazlası, yaklaşık 229,5 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

‘İhtiyaç dışı’nı körüklüyor

4 Ekim ile biten haftada da benzer bir tablonun yaşandığı belirtiliyor. Sadece ihtiyaç kredilerinin son iki haftada 5 milyar TL’ye yakın miktarda arttığı tahmin ediliyor. Bir yandan kredi kartı sayısı ve kullanımı da düşen faizlerin etkisiyle tırmanıyor. Kartla peşin yapılan alışverişler, 1,60’a düşürülen kredi kartı faiz oranıyla, sonradan banka nezdinde taksitlere bölünüyor. Bu da “ihtiyaç dışı veya fazlası” tüketimi körüklüyor.

2.5 milyon kişi yasal takipte

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında piyasadaki kredi kartı sayısı 64,8 milyonken, bu yılın aynı dönemde yüzde 4 artarak 67,9 milyona çıktı. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında kredi kartı borcunu ödemediği için yasal takibe intikal eden kişi sayısı 483 bin 975 iken; bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artarak 527 bin 884’e tırmandı. Toplam yasal takibe düşen kişi sayısı ise, 2 milyon 527 bini aşmış durumda.


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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:32
  1. kredi
  2. faiz

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