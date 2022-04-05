Vatandaş hizmet beklerken Tunç Soyer köpeklere 38 milyon lira harcadı! Kendi seçmenleri tepki gösterdi

Sürekli eğlence ve dans etmekten başka bir icraati görülmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heykellerden fırsat bulup hizmet etmeye karar verdi. Vatandaşlar başkandan altyapı sorunları için hizmet beklerken 38 milyon liralık bütçeyi köpek barınağına ayırdı. Bir otel yapılabilecek bütçeyi köpeklere ayırması tepkilere neden oldu.

CHP'li iBB Tunç Soyer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde bir müjde vermek istiyorum. Bornova’da kurduğumuz Gökdere Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’ni açmaya çok az kaldı. 38 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçireceğimiz merkezimiz, 1.500 köpek ve terkedilmiş yük hayvanları için yuva olacak." diyerek paylaşım yaptı.

1500 başıboş köpek için 38 milyon lira harcama yapan Tunç Soyer’e sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları…

Heykel sayımı için de paraları çar çur etmişti

Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje başlatan Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçip bunların sayımı amacıyla ihale açtığını duyurmuştu. Bu ihaleyi sadece heykel saymak için yandaşlara 171 bin liradan verdi.