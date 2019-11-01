  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Vatandaş, camiye giriş sırasında Erdoğan’a böyle seslendi

Meliha Sarı isimli vatandaş Cuma namazında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, torununun otizmli olduğunu belirtip hastaneye yatırılması istedi.

2019-11-01 14:24:00 -

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazıKerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından, Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Camiye gelişi sırasında Meliha Sarı isimli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, torununun otizmli olduğunu belirtip hastaneye yatırılması isteğini iletti.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hercai

Torunu Otizm ise B6 Vitamini ve hakiki ekmak versinler duzelir belki.. Seker yedirmesinler, asitli icecek vermesinler. Kefir icirsinler, yogurt yedirsinler. . Allah sifa versin, ama bu hastalik hastahaneye yatirmakla bitmez.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim