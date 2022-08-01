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Siyaset Vatandaş 5 gündür su bulamıyor! CHP'li Başkan heykel açılışında boy gösterdi...
Siyaset

Vatandaş 5 gündür su bulamıyor! CHP'li Başkan heykel açılışında boy gösterdi...

İzmir'in Dikili ilçesinde vatandaşlar 5 gündür su çilesi çekerken, CHP'li Belediye Başkanı Adil Kırgöz heykel açılışı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 21:45:00 - 2022-08-01 21:49:20
Vatandaş 5 gündür su bulamıyor! CHP'li Başkan heykel açılışında boy gösterdi...

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyelerin işbilmezliği 30 yıl önceki Türkiye görüntülerini yeniden yaşatırken, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Tarsus ilçesinden sonra İzmir'in Dikili ilçesinde de vatandaş suyunu tankerden temin etti.

5 gündür ilçe sakinlerinin suyunu veremeyen CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise Mustafa Kemal heykelinin açılışında boy gösterdi.

CHP'li Kırgöz'ün, günlerdir çözülemeyen su sorununu halletmek yerine heykel açılışı gerçekleştirmesi ilçe sakinlerini çileden çıkarttı.

Kırgöz, heykel açılışı yaptığı anları Twitter hesabından paylaştı. CHP'li Başkan mesajında, "Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık." ifadelerini kullandı.

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