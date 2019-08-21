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Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavisi Tekirdağ'da devam eden Uzman Çavuş Enes Deve, bir an önce iyileşip silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor- Uzman Çavuş Deve:- "Vatana hizmet her zaman boynumuzun borcu. Tekrar gitmek istiyorum. Allah izin verirse geri döneceğim. İnşallah kısa zamanda iyileşir görevime devam ederim. Hiçbir şekilde ülkemizi bölemeyecekler, başaramayacaklar. Biz var oldukça Allah nasip etmesin onlara bu ülkeyi"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavisi Tekirdağ'da devam eden Uzman Çavuş Enes Deve, bir an önce iyileşip silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor.

Silopi'de 26 Temmuz'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada sağ ayak bileği ve kalçasından yaralanan Deve, hastanede birliğine dönmek için gün sayıyor.

Tedavisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde devam eden Deve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir ülke olan Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Küçük yaşlardan beri asker olmak istediğini anlatan Deve, "Küçüklükten bu yana ağabeyimle asker olmayı istiyorduk. Kendisi de Şırnak Silopi'de görev yapıyor. Kastamonu'da eğitimimi tamamladıktan sonra Silopi'ye atamam yapıldı." dedi.

- "Vatana hizmet her zaman boynumuzun borcu"

Enes Deve, görevdeyken teröristlerle sıcak çatışmaya girdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"26 Temmuz'da bulunduğumuz noktaya saldırı oldu. Çok yakın mesafeden çatışmaya girdik. Ben hemen mevzilendim. Silah arkadaşlarım da hemen karşılık verdi. İlk ettikleri ateşte sol kalçama bir mermi yedim. Daha sonra koruma konteynerinin içine girdim. Bu arada konteynere girerken ikinci mermi sağ bacağımdan girdi. Daha sonra ben de karşılık vermeye başladım iki mermi yediğim halde."

Yeniden silah arkadaşlarına katılmak için sabırsızlandığını, bu ülkenin varlığı için gerekirse canını vereceğini vurgulayan Deve, "Vatana hizmet her zaman boynumuzun borcu. Tekrar gitmek istiyorum. Allah izin verirse geri döneceğim. İnşallah kısa zamanda iyileşir görevime devam ederim. Hiçbir şekilde ülkemizi bölemeyecekler, başaramayacaklar. Biz var oldukça Allah nasip etmesin onlara bu ülkeyi." ifadesini kullandı.

- "Allah herkese nasip etmez gazi babası olmayı"

Baba Bünyamin Deve ise oğlunun gazi olmasından dolayı ayrı bir gurur yaşadığını dile getirdi.

Biri 7, biri 23, biri de 25 yaşında üç oğlu olduğunu belirten Deve, şunları kaydetti:

"Büyük olan çocuklarım Şırnak Silopi'de uzman çavuş olarak görev yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Üçüncüyü de yetiştiriyorum onu da inşallah devlete göndereceğim. Bu ülke bizim. Bizim sığınacak başka bir devletimiz yok. Allah teröristlere nasip etmesin bu ülkeyi hiçbir şekilde. Allah herkese nasip etmez gazi babası olmayı. Şehit babası olsam daha çok gurur duyardım. Üç çocuğum var üçü de bu vatana feda olsun."

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
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