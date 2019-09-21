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Vatan sevgisi imandandır

“Hubbül vatan minel iman” yani “Vatan sevgisi imandandır” diyen bir Peygamber... Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ederken Mekke şehrine bakarak “Ey Mekke! Kendi isteğimle senden göç etmiyorum. Allah’ın (C.C.) emri ile hicret ediyorum. İnşallah yine Allah’ın izni, müsaadesi ve yardımı ile ilk fırsatta sana döneceğim” demişti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:41
Vatan sevgisi imandandır

Peygamber EfendimizMekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ederken yolunun bir noktasında, o zamanki Mekke şehri gözden kaybolacağı bir yerde durmuş; doğup, büyüdüğü Mekke şehrine bakarak şöyle demiştir:

Ey Mekke! Kendi isteğimle senden göç etmiyorum. Allah’ın (C.C.) emri ile hicret ediyorum. İnşallah yine Allah’ın izni, müsaadesi ve yardımı ile ilk fırsatta sana döneceğim” demişti.

Belli bir süre sonra Hz. Peygamberimiz (S.A.S.), büyük bir İslam ordusu ile Mekke üzerine yürümüş ve Mekke’yi fethetmişti. Fethettiği Mekke’deki bütün insanlara müslim, gayrimüslim çok adil davranıyordu. Hatta bazı soylu ailelerin evine sığınanlara Peygamberimiz “eman” bile vermişti.

Bir nevi dokunulmazlık…

Bu arada Peygamber Efendimizin (S.A.S.) şu hadisi de çok önemlidir:

Hubbül vatan minel iman.” Yani “Vatan sevgisi imandandır.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:41
  1. Peygamber Efendimiz
  2. Mekke-i Mükerreme
  3. Medine-i Münevvere
  4. hicret
  5. Mekke
  6. Hz. Peygamberimiz (S.A.S.)
  7. İslam ordusu
  8. müslim
  9. gayrimüslim
  10. Hubbül vatan minel iman
  11. Vatan sevgisi imandandır

YORUM YAZ

  • HACI HACI 42 dk önce
    Hadisin kaynağında yazarmısınız.

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