Vatan şairlerimiz Asya ve İnan’ı rahmetle anıyoruz

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, “Bayrak Şairi” olarak anılan Arif Nihat Asya, ölümünün 47. yılında mezarı başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığı’nda Arif Nihat Asya için düzenlenen anma törenine, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri ile farklı illerden gelen derneklerin üyeleri katıldı. Arif Nihat Asya, bayraklarla donatılan kabri başında edilen dualarla anıldı.

Akif İnan'ı rahmetle anıyoruz

Ayrıca şair-yazar ve sendikacı Mehmet Akif İnan’ı ebedi aleme göçüşünün 22. yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz. 1992 yılında Eğitim Bir-Sen’i, 1995 yılında da Memur-Sen’i kurarak memur sendikacılığında çığır açan ve sendikal alanda da hakikat mücadelesi veren İnan, şiirleri ve fikirleriyle milyonlarca insana ilham verdi. 6 Ocak 2000’de 60 yaşında Şanlıurfa’da Hakk’a yürümüştü. Türkiye’de vesayetin tasfiye ve deşifre edilmesinde, katsayı engelinin kaldırılmasında, üniversite önündeki başörtüsü dramına son verilmesinde Mehmet Akif İnan’ın etkisi büyük olmuştur.