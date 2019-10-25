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Vatan Partisi’nden CHP’ye tokat!

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, Greta’nın resmini Eren Bülbül posteriyle kapatarak, resmin önünde asker selamı verdi.

25 Ekim 2019 Cuma 10:14
Vatan Partisi’nden CHP’ye tokat!

 Hasan Türk  İstanbul 

CHP’li Kadıköy Belediyesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye’yi şikayet eden, daha sonra terör örgütlerini destekleyici mesajlar paylaşan Greta Thunberg isimli sözde aktivistin bir apartmanın duvarına resmini yaptırmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Vatan Partililer olaya tepki göstererek resmi protesto etmişti. Tepkilere rağmen terör sevici Greta’nın resmini duvardan kaldırmayan CHP’li belediyeye, Vatan Partisi’nden cevap gecikmedi. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, Greta’nın resmini Eren Bülbül posteriyle kapatarak, resmin önünde asker selamı verdi. Mahalle sakinleri ise protestoya alkışlarıyla destek oldu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, “Mehmetçik terörle mücadele edecek, şehit olacak, gazi olacak ama Kadıköy Belediyesi, PKK destekçilerinin resmini duvarlara yapacak! Bu kabul edilemez. Yapılması gerekeni yaptık, şehidimiz Eren’in posterini astık” dedi.

Perinçek: Türkiye Soçi ile tarihÎ bir fırsat ele geçirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Soçi mutabakatı, PKK terör örgütünü Amerika ile birlikte sınırımızdan 32 kilometre aşağıya sürmektedir. Süpürülen PKK’nın bitirilmesi, Türkiye’nin hedefi olmalıdır. Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi, PKK’nın kökünü kazımak ve Kandil’e beyaz bayrak çektirmek için” dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu mutabakatın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin, hükümetin ve Türk milletinin başarısının uluslararası alanda kabul edilmesi olduğunu söyledi. Soçi mutabakatına göre, Rusya’nın Adana Anlaşması’nın uygulamasını kolaylaştıracak bir işlev üstlendiğini belirten Perinçek, şöyle devam etti: “Bugün Türkiye için en önemli şey, Suriye ve Rusya dostluğudur. Bu dostluklar bölgemize barış, huzur getirecek olan, Türkiye’nin devlet egemenliğini, toprak bütünlüğünü, Suriye’nin de siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak olan dostluklardır.”


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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:14
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. CHP’li Kadıköy Belediyesi
  4. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
  5. Türkiye
  6. Eren Bülbül
  7. Greta Thunberg
  8. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
  9. PKK

YORUM YAZ

  • TahirTahir11 sa önce
    Hdp türkiyenin partisi degil o zaman niye bu sözde vekillere maaş ödeniyor ayrıca demirtaşın ögretmen olan eşi hiç görev yapmiyor o neden maaş alıyor bunlar haram yemeye alışmış yarıyorda peki bizim hükümet buna niçin müsade ediyor
  • türk vatandaşıtürk vatandaşı12 sa önce
    perinçek mi hadin ordan yaptığı hiç bir şey benim ilgimi çekemez.
  • mehmetmehmet13 sa önce
    perinçek i cumhurbaşkanı yardımcısı yapın akp ye çok yakışır
  • ismettismett15 sa önce
    bu yaptıkları doğru işden dolayı vatan partisini kutluyoruzchp zihniyetini de lanetliyoruz
  • izmirliizmirli16 sa önce
    vatan partisi bugün İyi parti, MHP den daha milliyetçi davranıyor, noluyor bu memlekette, kim bu perinçek biri doğruyu açıklasın göbeğimizden çatlıyacaz yoksa
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu16 sa önce
    Bir gün Doğu perinçeke hak vereceksin deselerdi gülüp geçerdim ama şimdi tebrik ettim doğrusu.
  • LiberoLibero17 sa önce
    Helal olsun size ...
  • yusufyusuf17 sa önce
    CHP tüm yönleri ile EZELDEN--- EBEDE KADAR DIN; TOPRAK; ÖZGÜRLÜK; VATAN; YASAM; INSANLIK; TÜRKIYE DÜSMANIDIR
  • abdrhmnabdrhmn17 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan piçleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
  • ereneren17 sa önce
    Belkide pkk yı ab abd nezninde fonlayan arzı mevhudçular abd vazgeçince ihaleyi rusyaya verdide ondan dolayı abd/rusya tarihinde ilk defa 120 günden sonra 150 gün anlaşmasıyla hem pkklıların ölümünü hemde arabistanın parasını ödedigi abd silahlarının mehmetçiğin eline geçmesinin önüne geçildi
  • RemziRemzi17 sa önce
    Bu vatan iyice şaşırdı , mhp den daha çok milliyetçi oldu

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