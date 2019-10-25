Vatan Partisi’nden CHP’ye tokat!

Hasan Türk İstanbul

CHP’li Kadıköy Belediyesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye’yi şikayet eden, daha sonra terör örgütlerini destekleyici mesajlar paylaşan Greta Thunberg isimli sözde aktivistin bir apartmanın duvarına resmini yaptırmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Vatan Partililer olaya tepki göstererek resmi protesto etmişti. Tepkilere rağmen terör sevici Greta’nın resmini duvardan kaldırmayan CHP’li belediyeye, Vatan Partisi’nden cevap gecikmedi. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, Greta’nın resmini Eren Bülbül posteriyle kapatarak, resmin önünde asker selamı verdi. Mahalle sakinleri ise protestoya alkışlarıyla destek oldu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, “Mehmetçik terörle mücadele edecek, şehit olacak, gazi olacak ama Kadıköy Belediyesi, PKK destekçilerinin resmini duvarlara yapacak! Bu kabul edilemez. Yapılması gerekeni yaptık, şehidimiz Eren’in posterini astık” dedi.

Perinçek: Türkiye Soçi ile tarihÎ bir fırsat ele geçirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Soçi mutabakatı, PKK terör örgütünü Amerika ile birlikte sınırımızdan 32 kilometre aşağıya sürmektedir. Süpürülen PKK’nın bitirilmesi, Türkiye’nin hedefi olmalıdır. Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi, PKK’nın kökünü kazımak ve Kandil’e beyaz bayrak çektirmek için” dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu mutabakatın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin, hükümetin ve Türk milletinin başarısının uluslararası alanda kabul edilmesi olduğunu söyledi. Soçi mutabakatına göre, Rusya’nın Adana Anlaşması’nın uygulamasını kolaylaştıracak bir işlev üstlendiğini belirten Perinçek, şöyle devam etti: “Bugün Türkiye için en önemli şey, Suriye ve Rusya dostluğudur. Bu dostluklar bölgemize barış, huzur getirecek olan, Türkiye’nin devlet egemenliğini, toprak bütünlüğünü, Suriye’nin de siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak olan dostluklardır.”