Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım kararı sonrası birbirlerine girdiler

İçişleri Bakanlığı dün HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden aldı ve kayyum atadı. Bakanlığın bu hamlesini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak kutladı. Vatan Partisi'nde bazı isimlerin kayyım kararına karşı çıktığı öğrenildi.

Vatan Partisi Merkez Denetim Kurulu üyesi İslam Aslan sosyal medya hesabından Bakanlığın kararını eleştirdi.

Skandal açıklama

“Ahmaklar! Seçmen iradesine kelepçe vurarak iktidarlarını sağlamlaştıracaklarını zannediyorlar. HDP, en az AK Parti kadar meşru bir siyasi partidir. Özgür iradeyle seçilen belediye başkanlarına ‘PKK belediyeleri’ diyenler bu ülkeyi kendi kafalarında bölmüştür.”

Aslan’ın bu ifadelerine Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ tepki gösterdi. Türkmendağ, “Yazık be kardeşim üzüldüm haline bize HDP ve PKK’nın ne olduğunu anlatan sen mi diyorsun bunu” dedi. Aslan’ın Türkmendağ’a yanıtı ise “Ben sana hiçbir zaman HDP’yi anlatmadım. İşgal var, hukuksuzluk var, bir halk tümden terörist ilan ediliyor insafsızlık var, bunlara üzülmen lazım Rıza arkadaş. Aksi takdirde biz, bize çok üzüleceğiz” şeklinde oldu.

Tartışmaya Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Selçuk Selvi de katıldı. Selvi, şunları kaydetti: Kim nereyi işgal etmiş İslam kardeşim? Ülkeye saldıran, işgale kalkışan varsa bilelim hep birlikte gidelim, savaşalım, direnelim. Hangi halk terörist ilan edilmiş? Doğu ve Güneydoğu’da herkes HDP’ye mi oy veriyor da tüm halk terörist oluyor? Yoksa terör örgütüne levazımatçılık yapan HDP’li belediye başkanları dağdaki gerillaya(!) sadece halkın bir ferdi, oy veren bir vatandaş olduğu için gıda, ilaç vb gönderiyor da biz mi bilmiyoruz? Acaba Ahmet Türk sahibi olduğu köylerini köy halkının kendine bağışlamıştır da devlet o halkı artık maraba olmadığı için mi terörist ilan etmiştir? Belediyelerde işten çıkarılan şehit yakınları aynı halktan sayılmıyor mu? Senin anlatmaya çalıştığın ama yıllarca Kürtlerin hakları için mücadele etmiş bizlerin anlamadığı nedir? HDP ve tüzüğü sosyalist bir parti de biz mi anlamadık yoksa? Nedir?

Karara karşı çıktı

İslam Aslan ise Selvi’nin söylediklerine şöyle yanıt verdi: 31 Mart seçimlerinden bu yana Diyarbakır, Van ve Mardin Belediyelerinden terör örgütüne ne gönderilmiştir? Buna ilişkin Bakanlığın elinde herhangi bir delil var mıdır? Şayet yoksa senin bu yazdıkların iftira değil midir? Faşizm ayıp bir şeydir, ondan daha ayıbı yalan konuşmaktır! Ahmet Türk’ün ağalığından sana ne? Mardin halkı oy vermiş seçmiş. HDP’nin sosyalist olduğuna ilişkin bir iddiam mı var? Dahası bana ne HDP’nin tüzüğünden programından? Yanlışa yanlış demek bu kadar mı zor abi? Makul hiçbir gerekçe gösterilmeden seçilmiş başkanların görevden uzaklaştırılması, halka ait olan belediye binalarının hukuksuz bir şekilde işgal edilmesi yanlıştır! Hukuk, insan hakları, demokrasi! Bu kavramlar sende bir etki yaratmıyorsa VİCDAN! Not: 31 Mart itibariyle adı geçen başkanların terör örgütüne yardım ettiklerine dair belge ve bilgileri benimle paylaşır mısın?