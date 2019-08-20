0553 313 94 23

Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım kararı sonrası birbirlerine girdiler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasının ardından Vatan Partisi'nde büyük kriz patlak verdi. Partinin Merkez Denetim Kurulu üyesi İslam Aslan'ın kayyım kararına karşı çıkması tartışmalara yol açtı.

20 Ağustos 2019 Salı 18:12
Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım kararı sonrası birbirlerine girdiler

İçişleri Bakanlığı dün HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden aldı ve kayyum atadı. Bakanlığın bu hamlesini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak kutladı. Vatan Partisi'nde bazı isimlerin kayyım kararına karşı çıktığı öğrenildi.

Vatan Partisi Merkez Denetim Kurulu üyesi İslam Aslan sosyal medya hesabından Bakanlığın kararını eleştirdi.

Skandal açıklama

“Ahmaklar! Seçmen iradesine kelepçe vurarak iktidarlarını sağlamlaştıracaklarını zannediyorlar. HDP, en az AK Parti kadar meşru bir siyasi partidir. Özgür iradeyle seçilen belediye başkanlarına ‘PKK belediyeleri’ diyenler bu ülkeyi kendi kafalarında bölmüştür.”

Aslan’ın bu ifadelerine Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ tepki gösterdi. Türkmendağ, “Yazık be kardeşim üzüldüm haline bize HDP ve PKK’nın ne olduğunu anlatan sen mi diyorsun bunu” dedi. Aslan’ın Türkmendağ’a yanıtı ise “Ben sana hiçbir zaman HDP’yi anlatmadım. İşgal var, hukuksuzluk var, bir halk tümden terörist ilan ediliyor insafsızlık var, bunlara üzülmen lazım Rıza arkadaş. Aksi takdirde biz, bize çok üzüleceğiz” şeklinde oldu.

Tartışmaya Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Selçuk Selvi de katıldı. Selvi, şunları kaydetti: Kim nereyi işgal etmiş İslam kardeşim? Ülkeye saldıran, işgale kalkışan varsa bilelim hep birlikte gidelim, savaşalım, direnelim. Hangi halk terörist ilan edilmiş? Doğu ve Güneydoğu’da herkes HDP’ye mi oy veriyor da tüm halk terörist oluyor? Yoksa terör örgütüne levazımatçılık yapan HDP’li belediye başkanları dağdaki gerillaya(!) sadece halkın bir ferdi, oy veren bir vatandaş olduğu için gıda, ilaç vb gönderiyor da biz mi bilmiyoruz? Acaba Ahmet Türk sahibi olduğu köylerini köy halkının kendine bağışlamıştır da devlet o halkı artık maraba olmadığı için mi terörist ilan etmiştir? Belediyelerde işten çıkarılan şehit yakınları aynı halktan sayılmıyor mu? Senin anlatmaya çalıştığın ama yıllarca Kürtlerin hakları için mücadele etmiş bizlerin anlamadığı nedir? HDP ve tüzüğü sosyalist bir parti de biz mi anlamadık yoksa? Nedir?

Karara karşı çıktı

İslam Aslan ise Selvi’nin söylediklerine şöyle yanıt verdi: 31 Mart seçimlerinden bu yana Diyarbakır, Van ve Mardin Belediyelerinden terör örgütüne ne gönderilmiştir? Buna ilişkin Bakanlığın elinde herhangi bir delil var mıdır? Şayet yoksa senin bu yazdıkların iftira değil midir? Faşizm ayıp bir şeydir, ondan daha ayıbı yalan konuşmaktır! Ahmet Türk’ün ağalığından sana ne? Mardin halkı oy vermiş seçmiş. HDP’nin sosyalist olduğuna ilişkin bir iddiam mı var? Dahası bana ne HDP’nin tüzüğünden programından? Yanlışa yanlış demek bu kadar mı zor abi? Makul hiçbir gerekçe gösterilmeden seçilmiş başkanların görevden uzaklaştırılması, halka ait olan belediye binalarının hukuksuz bir şekilde işgal edilmesi yanlıştır! Hukuk, insan hakları, demokrasi! Bu kavramlar sende bir etki yaratmıyorsa VİCDAN! Not: 31 Mart itibariyle adı geçen başkanların terör örgütüne yardım ettiklerine dair belge ve bilgileri benimle paylaşır mısın?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:12
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Vatan Partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor
    1. Bakan Yardımcısı Dursun son..
    2. Mezar yerlerine zam komisyondan geçti
    3. Türkiye’deki Suriyelilerin yaşamlarına..
    4. Piyasalarda gün sonu
    5. Yalova'da kazalar nedeniyle yol..
    6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    7. Bakan müjdeli haberi verdi: Kontrol..
    8. Rize’de Solo Türk nefes resti
    9. Bakan Yardımcısı Dursun, son..
    10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)..
    11. Malezya'da Zakir Naik'in halka açık..
    12. Fenerbahçe'nin Babacar teklifi belli..
    13. Rusya'nın altın rezervi açıklandı
    14. Borsa günü yükselişle tamamladı
    15. İran'da çatışma: 1 ölü
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Batı Karadeniz için kuvvetli yağış..
    18. Eren Albayrak Antalyaspor’da
    19. Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu
    20. Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz