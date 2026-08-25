Vatan kutsallığı İslami kimlikten

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Vatan kutsallığı İslami kimliğindendir. Vatan, yurt, diyar kendinden mütevellit kutsal olamaz, kutsal değildir. Kutsal olsaydı bütün dünyadaki diyarlar kutsal olurdu, bütün vatanlar kutsal olurdu.

Irk da öyle, ırk bizatihi kutsallığı kendinden olsaydı bütün ırklar kutsal olurdu. Bütün hepsini Allah yarattı. İşte ben seçkin ırkım diyenler de aynı şekilde Allah Teala bunun standardını koymuş.

Allah'a saygılı kimse, hangi ırksa, hangi kavimse, hangi diyarsa orası ekremdir, orası müşerreftir, orası kutsaldır.

İşte Kudüs kutsallığını, arz-ı mukaddes Allah tanımlamış ve onun etrafı şeria bölgesi, meşru bölge. Doğu şeria, batı şeria biliyoruz. Kuzey şeria da aslında Suviye, Irak tarafı. Güney şeria da Mekke, Medine. Küllisi külli şeria, arz-ı mukaddes, arz-ı mevud ve bu salihlere Allah'a ihanet eden ve nebi katillerine olabilir mi? Bu kutsal arazi bile, orayı işgal eden bir kavim eğer nebi katiliyse, Allah'a ihanet içindeyse, Allah'ın dinine ihanet içindeyse, o kutsal arazi bile onlar için uğursuzdur. Onlar uğursuzdur çünkü.

Dolayısıyla bir vatanın, bir yurdun kutsallığı, hatta bir devletin kutsallığı, bir milletin kutsallığı, seçkinliği bizatihi kendinden değil, takvasındandır. Rabbe saygısındadır.

İşte o arz-ı mukaddes de öyledir. Niye? Çünkü nebiler orada yaşamış ve orada Allah'ın zikriyatı çokça edilmiştir. Onun için. Onun için kıble kılınmıştır. Ama gel gör ki daha sonra hem ayetlerde bunun zıttı olmasına rağmen, kimi kavimler, kimi milletler, kimi devletler, kimi vatanlar kutsal addedilmiştir. İşte vatan bunların en başında gelir.

Ama o İslami kimliği yoksa bana ne ondan? O kavim, millet, İslami kimliği yoksa ondan beriyiz. İbrahim Nebi' örnekliğine bakalım. Babasına ve atasına ve kavmine karşı tavrına bakalım.

Sizden beriyim buyurdu. Ta ki siz iman edene kadar. Tek Allah'a. İman edene kadar. Aynı şeyi biz de devam ettirmemiz lazım.

Hadislere bakıyoruz. Hadislerde de yok vatanın böyle kategorik olarak vatan kutsaması. Akla mantığa da aykırı. Ayetlerde zaten yok.

Hadislerde de işte "vatan sevgisi imandandır" diye bakıyorsun mevzu, o da uydurma çıkıyor. Eğer İslami bir vatansa evet. Çünkü onun İslamiliğini seviyorsun. Hani diyor ya, Mabuduna aşık diye sevdim. Nebi de onun için seviliyor. Nebiler niye seviliyor? Allah'a dönük oldukları için.

Ülkeler de öyle. Kavim de öyle. Devlet de öyle.

Vatan da öyle. Vatan İslami ise ne âlâ. Devlet İslami ise ne âlâ.

Ama gel gör ki, mesela İngilizlerle şu tarzlar geçmiş anlaşmalarda. Sen Ankara devletini tanı. Biz hilafeti kaldıralım. Başkenti İstanbul olmaktan çıkartalım. Efendim harf inkılabı yapalım. Kıyafet inkılabı yapalım. Yasalarımızı size emanet edelim. Bu tür. Ben ne anladım? Böyle bir şeyden ne anladım? Hatta yenileyin hani İsrail uçakları yakınlarımıza kadar geldi ya. Tabi sabır sabır. Onlardan birisi de diyor ki. Bu Türkiye diyor Atatürk Türkiye'si değil. Bunu söylüyor o mahalleden birileri. Karşı mahalleden. Eski Türkiye neydi? Orada Siyonizme ve İngiliz'e uşak adeta.Onların ağzına bakan bir anlayış. Böyle devleti al başına çal, bana ne? Veya vatan böyleyse bana ne?

Hatta Ayet-i Kerime'de. Eğer o sizinle beraber yaşayan gayrimüslim bile olsa. Din konusunda sizinle savaşmıyorsa. Ve sizi yurdunuzdan çıkarmıyorsa. Allah onlara iyilik etmenizi,

ve adaleti yasaklamaz. Allah adaleti yasaklar mı? Hemen sonra eğer onlar. Ben ekliyorum,

sizin kavminizden bile olsa. Sözde Müslüman bile olsa. Sözde Müslüman devlet ve ülke bile olsa.

Eğer din konusunda sizinle savaşıyorlarsa. Allah'ı devlete ve ülkeye karıştırmayız. Burası şunun ülkesi diyorlarsa. Ve size Arabistan'a, İran'a gidin diyorlarsa. Dahası sizi yurdunuzdan, diyarınızdan çıkarmaya çalışıyorlarsa. Onları dost edinmenizi Allah size yasaklar.

Onları öyle zihniyetli din adamı, devlet adamı dost edinmeyin. Velayeti, evliliği ve valiliği onlara vermenizi Allah size yasaklar. Ve sizi bununla imtihan eder. Bizim imtihanımız bu Mümtehine Suresi 9. İmtihanımız bu. Öyle mi? Gayrimüslim bile olsa. Vicdanlı davranıyorsa ona iyilik edebilirsin.

Ama sözde senden bile görünüyorsa. Müslüman ülke görünüyorsa. Ama Allah'a, Resulüne, Allah'a saygı duymuyor, Allah'ın dinine, nizamına, kitabına sırt dönüyorsa.Ve onu devlete ve ülkeye bulaştırmıyorsa. Bana ne o devletten, bana ne o vatandan. O vatan kutsal olamaz. O devlet kutsal olamaz

Vatan, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Gerçekten toprağından şehitler fışkırıyorsa. Hak adına, adalet adına, İslam adına, selamet adına, iman adına, emniyet adına. O toprak şehadet fışkırıyorsa. Ve o toprak vatandır. Bunun için de evet orası kutsaldır. Kutsal vatandır. Kutsal devlettir. Değilse ya Allah. Bana ne o devletten. Benim de olsa. Bana ne o vatandan. Orada da yaşasam. Gerekirse hicretin kapısı aralanır. Kutsal vatan Kudüs'e.

Bakın bütün Nebiler öyle değil mi? Nemrut'tan. İbrahim Nebi Kudüs'e. Muhammed Nebi Mekke'den Medine. Kudüs'e İsra. Musa Nebi Mısır'dan, Fıravun'dan. Kudüs'e İsra, hicret vesaire.

Asıl vatan uzak bile görünse orasıdır. Burnunun dibi senin vatanın olmaya bilir. Hatta şunu demek asli.

Bütün vatan Allah'ındır. Bütün mülk Allah'ındır. Sen kimi nereye kovuyorsun? Söyle bakayım bana.

Sen kimi kimin mülkünden? Dağdan bile değil. Dağ bile Allah'ın. Dağdan bile gelsen bağdakini kovarsın ha. Sen kim? Bu memleket kimin, elbet Allah? Kim bi çakıl taşını yarattı? Bu sahtekarlıklarla vatana konmak. O yüz binlerce şehidin emeğine kanına konup. Orada Allah'a karşı. Devlet Allah'a meydan okuma alanı mıdır? Vatan, ülke Allah'a meydan okuma alanı mıdır? Allah'ın mülkünde Allah'ın kullarına karşı. Hadi oradan. Senin cehenneme kadar yolun var.

Öyle diyenlere, sen kimin vatanından kimi kovuyorsun? Bir çakıl mı yarattın, yarattı? Sen hatta vatanı bırak. O bedenden bile çıkman lazım. Yeniden bir beden yarat. Allah'a isyan, ne yapıyorsan et. Edebilirsen tabii. Allah'ın bedeninde Allah'a isyan öyle mi? Allah'ın mülkünde Allah'a isyan öyle mi? Allah'ın mülkünde Allah'ın kullarını Arabistan'a, İran'a kovmak öylemi. Hadi oradan. Sen kendine yurt ara. Hatta sen kendine devlet ara.

Vatan da, ülke de, devlet de, din de Allah'ındır. Ama orası işgal edildiyse devlet, vatan, din reddedilmez, terk edilmez. İşgalciler def edilir. İşgalcilere karşı mücadele edersin. Gerekirse hicret edersin. Geri dönmek üzere. Terk etmek üzere değil. Geri dönmek üzre. Vatan terk edilmez. Devlet, din terk edilmez. Orası işgalcilerden arındırılır. Kötülük terk edilir.

Bu felsefeyi yerleştirmemiz lazım zihnimize. Devlet de Allah'ındır din de. Dinle devlet, etle kemik gibidir. Asla ayrılmaz. Din de Allah'ındır, devlet de. Ama sahtekarlar orayı da işgal eder, orayı da işgal eder.

Öyleyse işgal önlenmelidir. Toprak temizlenmelidir. Ve bütün bu kirliliklere karşı mücadele ve zafer. İslami bir devlet. İslami bir vatan.

Hilafeti ilga eden, Allah'a saygılı, saygın bir duruşla, adaletle hükmeden bir devlet yapısı yerine hilafeti kaldırıp, ipi koparıp dolaş. Allah'ı bırkıp ondan sonra, efendim Siyoni kafaya bak, Amerika'ya bak, Rusya'ya bak, Çin'e bak, oraya buraya. Ağzı açık deli, onun bunun ne dediğine bakacaksın. Böyle akıl fikirle Mevla da bulunmaz. Dünyada huzur da bulunmaz. Şeriatsız huzur üreten hiçbir yönetim olmamıştır, olmayacaktır. Dünyayı bile cehennem ederler, huzuru yok ederler, ahireti zaten berbat ederler.

Bize düşen bütün bu değerlere sahip çıkmaktır. Devletin hilafet kimliğine, Allah'la bağına, irtibatına, hakla, hakikatle irtibatına itina göstermek ve bunu talep etmek. Vatanın da İslami kimliğini hem talep etmek, hem de onu yeniden kazandırmak, gerçek kimliğini, İslami kimliğini kazandırmak için önce bu eşkıyalara, haydutlara ve aşırı özgüvenle, cahil, cüretiyle davranan, kişiliksiz, kimliksiz, keyfiyetsiz, şahsiyetsizlere makul bir şekilde onları hakka davet ve devleti de, ülkeyi de, vatanı da İslam'a davet.

İslami kimliğini yeniden kazandırma mücadelesi vermek durumundayız. Bu hak, hakikat mücadelesidir. Hem şu dünyamızın cennet olması, hem de geleceğimizin, ahiretimizin cennet olması çalışması ve cihadı aktivizm ve cehddir.

Ve inşallah cumalar da bunun içtimasıdır. Bunun toplantısıdır. Burada bu karar alınır ve meydanlara taşınır. Eğer meydanları bırakırsak, maalesef orada kötülük çoğalır. O zaman da bunlar başımıza nereden geldi deme hakkımız yok. Bizim de imtihanımız bu.

Allah'ın bize emanetini, şu dünyayı sahiplenmek ve onu kansere karşı, kötülüğe karşı, işgale karşı, tuğyana karşı korumak, kollamak. Gerçek askerlik de budur. Şahidlik te şehitlik de budur, diyoruz.

Devleti de, vatanı da suistimal ederek, yalan yanlış kutsamalarla bizi ötekileştiren, dinimizle savaş eden ve bizi yurdumuzdan, devletimizden ve memleketimizden ötekileştirmeye, hatta ihraç etmeye çalışan zihniyetleri dost edinmemek, onları düşman bilmek, önce kendi düşmanlıklarından kendilerini ve kendimizi koruma mücadelesine devam. Durmak yok yola devam.