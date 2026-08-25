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Beşiktaş üniversiteden genç yetenekleri toplayacak: A.Ü ile BJK arasında iş birliği protokolü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş üniversiteden genç yetenekleri toplayacak: A.Ü ile BJK arasında iş birliği protokolü!

Ankara Üniversitesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında işbirliğine ilişkin ön protokol imzalandı.

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Foto - Beşiktaş üniversiteden genç yetenekleri toplayacak: A.Ü ile BJK arasında iş birliği protokolü!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi aktaran Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünivar açıklama yaptı.

#2
Foto - Beşiktaş üniversiteden genç yetenekleri toplayacak: A.Ü ile BJK arasında iş birliği protokolü!

Ünivar; “Ankara Üniversitesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında iş birliği ön protokolüne imza attık. Katkılarından dolayı Beşiktaş Genel Sekreteri Sn Uğur Fora ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sn. Prof. Dr. Semiyha Tuncel, Genel Sekreterimiz Sn. Doç. Dr. Hakan Kaçak, SKS Başkanımız Hakkı Ener Elçi ve İktisadi İşletme Genel Müdürümüz Sn. Öğr. Görevlisi Melih Geçten'e teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Beşiktaş üniversiteden genç yetenekleri toplayacak: A.Ü ile BJK arasında iş birliği protokolü!

"GENÇ YETENEKLER ÜLKE SPORUNA KAZANDIRILACAK"

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Foto - Beşiktaş üniversiteden genç yetenekleri toplayacak: A.Ü ile BJK arasında iş birliği protokolü!

İşbirliği protokolü, Ankara Üniversitesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün spor branşlarında işbirliğine giderek genç yeteneklerin ülke sporuna kazandırılmasına yönelik ortak çalışmalar yapılmasını öngörüyor.

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