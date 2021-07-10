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Gündem Vatan haini paranoyası böyle oluyormuş! Dündar bunu da Erdoğan'a bağladı
Gündem

Vatan haini paranoyası böyle oluyormuş! Dündar bunu da Erdoğan'a bağladı

Firari vatan haini Can Dündar, BirGün yazarı komünist Erk Acarer'e Almanya'da atılan dayağı Alman makamlarına değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 16:14:00 - 2021-07-10 16:36:18
Vatan haini paranoyası böyle oluyormuş! Dündar bunu da Erdoğan'a bağladı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi çalışan BirGün Gazetesi yazarı kaçak Erk Acarer'i Almanya'da dövdüler.

Şehit olan MİT mensubu ve ailesinin deşifre edilmesi haberiyle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Acarer, Almanya'ya sığınmıştı.

Vatan haini paranoyası!

Firari vatan haini Can Dündar, Erk Acarer'e Almanya'da atılan dayağı akılalmaz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı.

Vatan haini paranoyasının hangi boyutlara ulaştığını ortaya koyan açıklamada Dündar şu ifadeleri kullandı.

"Erk Acarer'e saldırı ile Erdoğan, Almanya'ya 'Kolum oraya da ulaşır' mesajı veriyor. Türkiye'de gazetecilere saldırıların cezasız kaldığını, bu yöntemle gazetecilere korku salınırken, saldırganların ödüllendirildiğini biliyoruz. Şimdi Almanya'nın farkını göreceğiz."

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