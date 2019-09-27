Vatan Caddesi'nde akılalmaz görüntüler! Uzmanlar çağrı yaptı
Bağımlılıkla mücadele konusunda kararlı adımlar atan AK Parti iktidarının bu çalışmasında da yalnız bırakıldığını gözler önüne seren bir video paylaşıldı. Vatan Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde 20'li yaşlarındaki bir genç sokak ortasında bali çekiyor. Vatandaşların duyarsız davranmalı dikkatlerden kaçmazken uzmanlar "Sokakta bu ve benzeri görüntülerle karşılaştığınızda emniyet güçlerini mutlaka bilgilendirin" çağrısında bulundu.27 Eylül 2019 Cuma 19:37
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
AK Parti iktidarı, sigara başta olmak üzere uyuşturucu, alkol ve benzeri bağımlılıklarla kararlı bir şekilde mücadele ediyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından araç içerisinde sigara içenlerin cezalandırılacağı açıklanırken, bazı kesimler bu karar üzerinden de eleştiriler de bulundu.,
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İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık yüz metre mesafede kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verirken, bağımlılıkla mücadeledeki eksikliklerimizi de yeniden gözler önüne serdi.
Uzmanlar uyarıyor: Yetkilileri bilgilendirin
Kaydedilen görüntülerde yanında bir sokak köpeği olan 20'li yaşlardaki genç adam herkesin gözü önünde bali çekiyor. İstanbul'un en emniyetli semtlerinden birisi olan Vatan Caddesi'nde çekilen görüntüler akıllara durgunluk verirken vatandaşların umursamaz tavırları da tepki çekiyor. Kendi halinde bali içen gencin, beyni uyuştuktan sonra nasıl bir hal içine girdiği ise bilinmiyor.
Uzmanlar vatandaşları; sokak, park ve bahçe gibi yerlerde bu ve benzeri eylemleri gerçekleştirenler hakkında 155 Polis İmdat Hattı ile 112 Acil Servis yetkililerini bilgilendirmek konusunda uyarıyor.
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