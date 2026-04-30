VASİP ŞAHİN KİMDİR

Vasip Şahin, Türkiye'nin deneyimli bürokratlarından biri olup, 2018 yılından bu yana Ankara Valisi olarak görev yapmakta iken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na atanmıştır.

Kariyeri boyunca Türkiye’nin en kritik mülki idare merkezlerinde görev almış olan Şahin'in biyografisinden öne çıkan başlıklar şunlardır:

Eğitim ve Kariyer Başlangıcı

Doğum: 1964 yılında Bayburt’ta doğdu.

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu (1985).

Mülki İdare: Kariyerine Erzincan Kaymakam Adayı olarak başladı. Kastamonu/Küre ve Malatya/Pütürge ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Valilik Görevleri

Vasip Şahin, özellikle Türkiye'nin en büyük iki metropolünde valilik yapmış olmasıyla tanınır:

Düzce Valiliği (2010 - 2012): İlk valilik görev yeridir.

Malatya Valiliği (2012 - 2014): Bu dönemde şehrin idari yönetimini üstlendi.

İstanbul Valiliği (2014 - 2018): Hüseyin Avni Mutlu'nun ardından İstanbul Valisi olarak atandı. Görev süresi boyunca 15 Temmuz darbe girişimi gibi kritik süreçlerde şehri yönetti.

Ankara Valiliği (2018 - Günümüz): 2018 yılında yayımlanan kararname ile Ankara Valiliği görevine getirildi ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Kamuoyundaki İmajı

İstanbul Valiliği yaptığı dönemde, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışları sırasında öğrencilerin "kar tatili" beklentisiyle sosyal medya üzerinden kendisine yazdığı mesajlara verdiği samimi cevaplarla sıkça gündeme gelmiş ve popülerlik kazanmıştır.

Vasip Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır.