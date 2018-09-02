THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Varlık barışına ek süre

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye’ye transfer etme süreleri 6 ay uzatıldı.

02 Eylül 2018 Pazar 12:02
Varlık barışına ek süre

Kamuoyunda “Varlık barışı” olarak bilinen düzenleme kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye’ye transfer etme süreleri 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un ilgili maddesinde süre uzatıldı. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançları, iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlarının vergiden istisna edilmesine yönelik süre 31 Ekim 2018’den 30 Nisan 2019’a kadar, kazançların Türkiye’ye transfer edilme tarihi ise 31 Aralık 2018’den 30 Haziran 2019’a kadar uzatıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 12:02
  1. Varlık barışı
  2. Cumhurbaşkanı Kararı
  3. Resmi Gazete
  4. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bal yeme yarışmasında ilginç rekor! İki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi
    1. Bal yeme yarışmasında ilginç rekor!..
    2. ‘FETÖ, kardeşlerimizi de vurmasın’..
    3. Irak'ta 'İran karşıtlığı' yükseliyor!..
    4. Leman Kültür yapılanmasının..
    5. Sultan 2'nci Abdulhamit'in mirası..
    6. Başkan Erdoğan'dan 'Yeni Adli Yıl'..
    7. Enflasyonda artış bekleniyor
    8. Başkan Erdoğan, Ata Beyit Anıtı’nı..
    9. İstanbul’da perakende fiyatlar arttı
    10. Ankara-Sivas hattında ray serimi
    11. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    12. Takım tezgâhı ihracatında artış
    13. Somali'de bombalı araçla saldırı: 2..
    14. İmar Barışı için 4 milyon başvuru
    15. En az nüfusa sahip şehrimiz Bayburt'ta..
    16. Denizli’de otomobil takla attı: 2 kişi..
    17. Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü
    18. Trump'tan Kanada'ya: Onlara gerek yok
    19. Burdur Gölü'nde tehlike çanları çalıyor
    20. Kayserispor mağlubiyetinin ardından..
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir